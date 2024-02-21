Apple продолжает теснить конкурентов во всех регионах

Компания Apple по итогам 2023 года стала лидером по объёму поставленных на рынок смартфонов. На протяжении более чем 10 лет это место занимала Samsung. На протяжении семи предыдущих кварталов лидировала южнокорейская компания, но в последнем квартале минувшего года Apple вырвалась вперёд с объёмом поставок 12,4 млн аппаратов.

Если говорить о важном европейском рынке, здесь ситуация примерно такая же. Общее количество выпущенных всеми производителями смартфонов уменьшилось на 3% до 37,8 млн экземпляров. Samsung показала снижение на 12% до 10,5 млн.

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Motorola и Honor выдали рост на 73% и 116% соответственно. Аппараты Apple iPhone захватили почти 40% рынка, что стало рекордом для продаж премиальных смартфонов в Европе.

Аналитики видят рост спроса на премиальные смартфоны, на чём Apple в ближайшее время может заработать. Сотрудничество с финансовыми учреждениями разных стран призвано помочь компании расширить присутствие на рынке. С учётом прогноза по продажам смартфонов в Европе на 2024 год, где рост должен выражаться однозначным числом, производители делают ставку на искусственный интеллект, персонализацию и интеграцию в состав своих экосистем.