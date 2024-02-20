Показан дизайн умных часов OnePlus Watch 2

Только в понедельник компания OnePlus поставила общественность в известность о том, что скоро собирается выпустить второе поколение своих умных часов. Теперь подразделение компании в Индии рассказало некоторые подробности об этих часах. Стали известны название, дата появления и ряд других сведений. Спустя 3 года китайский производитель собирается вернуться на рынок умных часов.

реклама

Устройство будет анонсировано 26 февраля в Индии и в тот же день в США. Судя по изображению, с правой стороны часов есть выступ для заводной головки и физической кнопки. Часы получили цельный корпус из нержавеющей стали и сапфировое стекло. Будут предлагаться цветовые варианты Black Steel и Radiant Steel. Корпус выглядит достаточно толстым, что может объяснить увеличение продолжительности работы до 100 часов в умном режиме.

Глава компании OnePlus говорит, что часы показывают желание этого производителя создать собственную аппаратную и программную экосистему. Дополнительные подробности станут известны уже в ближайшие дни.