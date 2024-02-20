Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
26 февраля состоится международный дебют часов OnePlus Watch 2
Показан дизайн умных часов OnePlus Watch 2

реклама

Только в понедельник компания OnePlus поставила общественность в известность о том, что скоро собирается выпустить второе поколение своих умных часов. Теперь подразделение компании в Индии рассказало некоторые подробности об этих часах. Стали известны название, дата появления и ряд других сведений. Спустя 3 года китайский производитель собирается вернуться на рынок умных часов.

реклама

Устройство будет анонсировано 26 февраля в Индии и в тот же день в США. Судя по изображению, с правой стороны часов есть выступ для заводной головки и физической кнопки. Часы получили цельный корпус из нержавеющей стали и сапфировое стекло. Будут предлагаться цветовые варианты Black Steel и Radiant Steel. Корпус выглядит достаточно толстым, что может объяснить увеличение продолжительности работы до 100 часов в умном режиме.

Глава компании OnePlus говорит, что часы показывают желание этого производителя создать собственную аппаратную и программную экосистему. Дополнительные подробности станут известны уже в ближайшие дни.

#oneplus #смарт-часы
+
Написать комментарий (0)
Oppo, Vivo и OnePlus могут прекратить выпуск складных телефонов
GizmoChina: OnePlus Watch 2 будут анонсированы на MWC 2024 в конце февраля
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Sony: "PlayStation 5 подходит к концу своего жизненного цикла"
16
Xiaomi начинает выпуск HyperOS для большего количества устройств
3
OpenAI снимает ограничения GPT-4 Turbo
2
Южная Корея рассчитывает наладить поставки с Кубы минералов для производства тяговых батарей
+
Китайские регуляторы настояли на том, чтобы Apple добавила RCS в iOS
+
Компания по переработке отходов обнаружила два уникальных компьютера Q1 среди выбрасываемого мусора
+
WhatsApp: можно восстановить архив ваших личных данных
+
Евросоюз назовёт именем Навального режим санкций, накладываемых за нарушения прав человека
5
MWM: Противодронные козырьки русских Т-90М доказали свою эффективность против БПЛА в бою
+
Focus: Европейские компании переносят производство из Германии в Польшу
+
Выпущен LineageOS 21 на базе Android 14 с новыми функциями
2
Издание Tom's Hardware составило список лучших процессоров AMD за всю историю
19
Ученые уточнили вероятное расположение гипотетической девятой планеты
2
В Германии обвинили Макрона в жадности – Франция отдала Киеву старые танки и БМП на 1.7 млрд евро
2
Видео: электромобиль NIO ET9 сможет отряхиваться от снега самостоятельно, как собака
+
GTA 6 получит некоторые уникальные функции из Red Dead Redemption 2
+
Показаны очередные кадры с американскими «Абрамсами» в тыловых районах Украины
+
Разработчик архитектур K8 и Zen Джим Келлер назвал CUDA "болотом"
7
Космический телескоп Хаббл засвидетельствовал рождение гигантской звезды
+
"РВ": ВСУ пришлось использовать танки Leopard в момент острейшей ситуации в битве за село Победа
6

Популярные статьи

Производство российских ракет-уничтожителей AWACS увеличено вдвое
10
Выясняем, какой игровой компьютер можно собрать за стоимость консоли PlayStation 5 в 2024 году
56
Microsoft избавляется от Xbox series S на 2 года раньше обычного
16
США запустили на орбиту систему HBTSS, чтобы противостоять попыткам России "взорвать" космос — EAT
7
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
13
Итоги гоночного уик-энда 17-18 февраля
+
Как я боролся с хотспотом в 105℃ на Gigabyte RTX 2070 Super
23
ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2024 году – от бюджетных до флагманских
19
История о непростой установке второго жёсткого диска в системный блок Lenovo H50-00 (90C10022RS)
11
Что представляет собой российское противоспутниковое супероружие, которого так испугался Пентагон
6

Сейчас обсуждают

AleksK
21:19
Даже у самых упоротых возникают вопросы, только не у местных кастрюль:
На Украине в ближайшее время произойдет смена власти, считает экс-сотрудник Пентагона Брайен
SMA
21:19
пруфы давай, сержант какой то ))) опять знакомый канал?!? ты брат фашика трусекера, тоже знать фашик )))
На Украине в ближайшее время произойдет смена власти, считает экс-сотрудник Пентагона Брайен
Андрей Ситраков
21:17
7900хтх бодается с 4070ti-4080s с лучами и унижает 4080 без лучей, но в твоем ауле похоже ничего круче rx580 просто не видели)
Новое поколение AMD Radeon RX 8000 может появиться раньше ожидаемых сроков
Китя
21:16
да ладно можешь не показывать свою мембранную клаву. даже не знаешь что такое механика. это кайф.
На Западе считают, что у Китая может не хватить живой силы для захвата Тайваня
SMA
21:15
ты долбоеб, это у меня оф информация от твоего доктора, что дальше?
На Украине в ближайшее время произойдет смена власти, считает экс-сотрудник Пентагона Брайен
Михаил Иванович
21:14
Чипы для военных нужд производятся на своей территории, и для этого не нужны сверхтонкие тех. процессы. От уничтожения тайванских фабрик в первую очередь пострадают турбированные борцы с Западом, поль...
На Западе считают, что у Китая может не хватить живой силы для захвата Тайваня
SMA
21:14
а теперь цифры на источники?!? ладно шучу, ты обосрался
На Украине в ближайшее время произойдет смена власти, считает экс-сотрудник Пентагона Брайен
Гоогле Гооглев
21:14
Маловато, Ленка скумбрии, не хватит на брюлики
Швеция объявила о новом пакете военной помощи Киеву на сумму почти €700 миллионов
AleksK
21:13
А у ципсошных кастрюль бронь от мобилизации, или ты просто умственно отсталый.
На Украине в ближайшее время произойдет смена власти, считает экс-сотрудник Пентагона Брайен
Nahoni
21:10
Есть доктор ФМН, есть заслуженный деятель науки и техники. Заслуженных ДФМН не бывает !
Прорыв в лазерных технологиях от российских ученых НИИ "Полюс"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем