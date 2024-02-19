Новые часы OnePlus станут лишь вторыми в истории этого производителя

После длительного периода отсутствия компания OnePlus собирается вернуться на рынок умных часов. Последнюю свою модель китайский производитель представил в 2021 году, до сих пор они являются единственными. В настоящее время ведётся подготовка к продажам часов второго поколения, которые должны быть продемонстрированы в феврале на выставке в Барселоне.

Пока же на официальном форуме производителя появился тизер часов. Их название не сообщается.

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Дизайн здесь тот же, какой был на ранее появлявшихся в интернете изображениях. Корпус у них металлический и есть выступ с правой стороны. Это должно означать наличие цифровой головки и физической кнопки.

Инсайдер Макс Джамбор говорит, что часы будут представлены 24 февраля, за пару дней до начала выставки MWC. Предположительно, данная модель обладает дисплеем AMOLED размером 1,43 дюйма. Ожидается применение процессора Snapdragon W5 Gen 1. Эти часы должны относиться к программной платформе Google WearOS и обладать традиционным набором датчиков для отслеживания медицинских показателей носителя.