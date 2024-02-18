Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nivan
Владельцам OnePlus 12R возвращают деньги из-за ложно заявленных характеристик UFS
Компания заявляла о наличии памяти UFS 4.0, хотя на самом деле используется UFS 3.1

реклама

Недавно компания OnePlus выпустила свой новый смартфон 12R на американском рынке по привлекательной цене 599 долларов. В рекламных материалах производитель заявлял, что модель с 256 ГБ памяти оснащена сверхбыстрой памятью UFS 4.0. Однако тесты независимых экспертов показали, что на самом деле используется более медленный стандарт UFS 3.1. 

Чтобы компенсировать введение потребителей в заблуждение ложными заявлениями, OnePlus пошла на беспрецедентный шаг. Компания предложила полностью вернуть деньги всем покупателям модели 12R с 256 ГБ памяти. Это ограниченное по времени предложение действует до 16 марта 2024 года.

Президент и генеральный директор OnePlus Киндер Лю опубликовал подробности на странице сообщества компании. Ранее он уже публично принес извинения за некорректную рекламу и пообещал соответствующую компенсацию клиентам.

В своем заявлении Лю подчеркнул: "Если вы купили OnePlus 12R 256 ГБ и хотите обсудить ситуацию с типом памяти, обратитесь в поддержку. Они смогут вернуть вам деньги полностью до 16 марта 2024 года".

Хотя возврат средств ограничен по срокам, это дает возможность покупателям 256 ГБ версии 12R получить справедливую компенсацию за несоответствие реальных характеристик тому, что было заявлено в рекламе.

Несмотря на разочарование с типом памяти, модель 12R по-прежнему предлагает отличное соотношение цена/качество. Среди достоинств смартфона - мощный чипсет Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти, тройная камера с основным сенсором 50 Мп и другие характеристики.

Инцидент должен послужить серьезным уроком для маркетингового отдела OnePlus. Ложные заявления о технических характеристиках новых смартфонов могут не только ввести потребителей в заблуждение, но и нанести ущерб репутации компании.

#смартфоны 2023 #oneplus 12r #смартфоны 2024
+
Написать комментарий (0)
Появились официальные изображения Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi показала дизайн флагмана Xiaomi 14 Ultra перед анонсом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сила бананов: в Эквадоре решили всё-таки не поставлять российскую военную технику в США для её дальнейшей передачи Украине
35
Defense Post: Каждый третий моряк ВМС США находится в состоянии стресса
2
Из-за возросших запросов и дороговизны разработчики игр начинают отказываться от AAA-проектов
27
Появились новые факты указывающие на то что Хэл Финни - это Сатоши Накамото
3
Великобритания и США хотят поставить Украине миллион дронов-камикадзе с искусственным интеллектом
3
Немецкий концерн Rheinmetall подтвердил намерение построить на Украине завод по производству снарядов
7
Military Watch: главное оружие истребителя Су-57, крылатая ракета Х-59МК2 дебютировала на Украине
3
Аэродромная инфраструктура Германии оказалась неподходящей для приобретенных ФРГ F-35
1
Компания Solarpappel разработала и запатентовала уникальную конструкцию солнечных панелей
+
Новая модель OpenAI Sora может генерировать видео
1
Ученые обнаружили новый вид магнетизма – альтермагнетики, которые могут изменить электронику
+
Бюджетный Xeon E5-2667v4 за $27 сумел полностью раскрыть потенциал GeForce RTX 4060 Ti
32
Иран представил новейшую систему ПВО собственного производства
+
Концерн Калашников вводит в эксплуатацию новый цех площадью 5800 квадратных метров
+
Генсек НАТО верит в то, что поддержка США Украины сдерживает Китай от «вторжения» на Тайвань
5
Владеющая Arm корпорация SoftBank готова потратить $100 млрд на разработку собственных ускорителей искусственного интеллекта
+
MIT Technology Review: микроорганизмы используют углекислый газ для создания авиационного топлива
1
NVIDIA переходит на новый стандарт питания для видеокарт GeForce RTX 5000
19
Опубликован документ со списком оружия, которое Франция поставила Украине
2
Между Саратовом и Энгельсом могут построить тоннель для борьбы с пробками
7

Популярные статьи

Приключение корейского Буратино: краткий обзор игры Lies of P
+
С какими проблемами сталкиваются обычные майнеры, и почему 20% фермеров разорятся в апреле 2024г
9
Обзор тепловизора Xinfrared XH 09 (Х2) – специалист по поиску и охоте
5
Китайская BYD обогнала Tesla – очередь за Volkswagen
2
Ученые создали "гигантский квантовый вихрь", имитирующий черную дыру
+
Япония впала в рецессию и перестала быть третьей экономикой мира
12
О том, как флот НАТО не мог обнаружить дивизию советских атомных подводных лодок
2
О растерянности в руководстве подразделения игровых консолей Xbox
6
О современном состоянии армейской авиации Польши
2
В США призывали разместить в Польше ядерное оружие
8

Сейчас обсуждают

Silvium
20:40
Кто-нибудь объяснит с точки зрения физики, чем это лучше 2x 8 pin стандартных коннекторов, которые ещё и удобно масштабируются в 6+2? Не бла-бла-бла маркетологов, а именно с точки зрения физики
NVIDIA переходит на новый стандарт питания для видеокарт GeForce RTX 5000
Hivi77
20:35
Соловей сразу полезет драться и плеваться станет. Он конченный неадекват. В прямом эфире озвучил заказ на избиение человека, заказ выполнили, 50 тысясь за всë. И соловья не посадили...
Российский телеведущий Дмитрий Киселёв запросил в Белом доме интервью с президентом США Джо Байденом
El Grechko
20:33
Playstation 4 купило в разы больше народа чем series s. И Sony не такая богатая как MS, не может позволить себе обосраться на приставочном рынке. Теперь можешь рассказать, как акционеры не позволят др...
О растерянности в руководстве подразделения игровых консолей Xbox
ЧatoБoт
20:28
Автор - любитель поняш?
При взятии Авдеевки ВС РФ продавили позиции ВСУ на девять километров
Дмитрий
20:27
Так пробка же не на мосту, а на подъездах к нему? Или мост является бутылочным горлышком?
Между Саратовом и Энгельсом могут построить тоннель для борьбы с пробками
Workshop
20:26
Специально для таких как ты было записано мной на моём компе: https://youtu.be/zdDDtY43h0M?si=FQh4g596UWRlI8GE
Игра Nightingale лишилась поддержки FSR3 прямо перед запуском
Kira625
20:24
> по причине её бесполезности для сегодняшней армии Дании по причине бесполезности сегодняшней армии Дании Поправил, не благодарите ;)
Премьер Фредериксен: "Вся артиллерия Дании находится на Украине, так как она нам не нужна сейчас"
Валерий Агапов
20:19
Считаю неуместным танец на костях, отложите зомбирование. Не время.
Российский телеведущий Дмитрий Киселёв запросил в Белом доме интервью с президентом США Джо Байденом
aleximus777
20:16
Мне. Они либо ускоряют работу на 25-30% при полной нагрузке, либо можно всю нагрузку переложить на них, да хоть бы и играя, и тогда они выполняют тот же объем работ, но на 50% медленнее - при этом без...
Intel Core i9-14900KS замечен в каталоге французского интернет-магазина
Spike Rus
20:13
R* это скорее исключение из правил.
Из-за возросших запросов и дороговизны разработчики игр начинают отказываться от AAA-проектов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем