Компания заявляла о наличии памяти UFS 4.0, хотя на самом деле используется UFS 3.1

Недавно компания OnePlus выпустила свой новый смартфон 12R на американском рынке по привлекательной цене 599 долларов. В рекламных материалах производитель заявлял, что модель с 256 ГБ памяти оснащена сверхбыстрой памятью UFS 4.0. Однако тесты независимых экспертов показали, что на самом деле используется более медленный стандарт UFS 3.1.

Чтобы компенсировать введение потребителей в заблуждение ложными заявлениями, OnePlus пошла на беспрецедентный шаг. Компания предложила полностью вернуть деньги всем покупателям модели 12R с 256 ГБ памяти. Это ограниченное по времени предложение действует до 16 марта 2024 года.



Президент и генеральный директор OnePlus Киндер Лю опубликовал подробности на странице сообщества компании. Ранее он уже публично принес извинения за некорректную рекламу и пообещал соответствующую компенсацию клиентам.



В своем заявлении Лю подчеркнул: "Если вы купили OnePlus 12R 256 ГБ и хотите обсудить ситуацию с типом памяти, обратитесь в поддержку. Они смогут вернуть вам деньги полностью до 16 марта 2024 года".



Хотя возврат средств ограничен по срокам, это дает возможность покупателям 256 ГБ версии 12R получить справедливую компенсацию за несоответствие реальных характеристик тому, что было заявлено в рекламе.



Несмотря на разочарование с типом памяти, модель 12R по-прежнему предлагает отличное соотношение цена/качество. Среди достоинств смартфона - мощный чипсет Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти, тройная камера с основным сенсором 50 Мп и другие характеристики.



Инцидент должен послужить серьезным уроком для маркетингового отдела OnePlus. Ложные заявления о технических характеристиках новых смартфонов могут не только ввести потребителей в заблуждение, но и нанести ущерб репутации компании.