Компании Dassault Systèmes и BMW Group подписали договор о стратегическом партнерстве для создания инженерной платформы будущего.

Dassault Systèmes и BMW Group подписали долгосрочное стратегическое партнерство для разработки будущей инженерной платформы BMW Group, краеугольным камнем которой станет платформа 3DEXPERIENCE от Dassault Systèmes. Эта новая платформа станет опорой для более чем 17000 сотрудников BMW Group, работающих в различных инженерных областях.

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Платформа 3DEXPERIENCE призвана ускорить разработку автомобилей BMW, от этапа идеи до производства. Технология виртуального двойника платформы упростит сотрудничество и позволит решать сложные задачи, с которыми сталкиваются автопроизводители в сфере разработки подключенных и автономных транспортных средств.

Платформа 3DEXPERIENCE предоставляет возможность создания виртуального двойника транспортного средства, который можно настроить для различных вариантов модели с использованием интегрированных данных в реальном времени. Эта технология меняет правила игры; это позволяет командам повторно использовать компоненты, управлять сложностью вариаций транспортных средств и сокращать время производственного цикла разработки. Платформа также позволяет BMW Group интегрировать данные из существующих ИТ-решений и расширить использование платформы на другие области разработки авто, включая моделирование и симуляцию.





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Это партнерство основано на многолетнем сотрудничестве между Dassault Systmes и BMW Group, которое исторически было сосредоточено на технологических достижениях в планировании производства, проектировании деталей и эффективности производства.