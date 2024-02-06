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Изменения BMW 4 серии после рестайлинга понравятся не всем
В обновление второго поколения BMW 4 Series вошли новые фары, "причудливые" задние фонари, два больших "телевизора" и скошенное рулевое колесо. Неужели это тот фейслифтинг, которого так ждали поклонники марки?

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Спустя почти четыре года после своего дебюта на рынке BMW 4 серии второго поколения подвергся обновлению. Ждали ли поклонники бренда такого фейслифтинга? Мнения могут сильно разделиться.

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В обновленной модели передние фары получили светодиодную подсветку, идентичную недавно обновленным внедорожникам и новой "пятерке". Сзади появились "причудливые" лазерные фонари, которые – по крайней мере, многие хотели в это верить – должны были стать отличительной чертой версии M4 CSL, выпущенной ограниченной партией в 1000 шт.

В салоне появился новый спортивный руль с усеченным ободом, а классическая панель кондиционера была убрана с приборной панели. Все это связано с тем, что первую скрипку в интерьере новой "четверки" теперь играют два больших изогнутых экрана, скрытых под общим стеклом. Как и в фейслифтинге BMW 3 Series, центральная тоннель также претерпела изменения – вместо классического рычага покупатели получили небольшой переключатель. Так что производитель не стал окончательно отказываться от физической ручки iDrive.

Линейка двигателей изменится незначительно или не изменится вовсе – покупателям будет предоставлен выбор бензиновых и дизельных версий. То же самое касается и кузовных версий, поскольку версия Cabrio дебютирует вместе с купе. Под вопросом остается 4-дверное Gran Coupe, которое производитель не представил во время фейслифтинга BMW 4 серии.

Для поклонников спортивного топового варианта M4 есть хорошие новости — теперь самый мощный вариант Competition с полным приводом будет предлагать 530 л.с. и более быстрый отклик на газ. Любители «управления автомобилем» по-прежнему могут выбрать 6-ступенчатую МКПП вместо 8-ступенчатого «автомата», однако механическая коробка передач доступна только на заднеприводных версиях.


#bmw #bmw 4 #рестайлинг
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