Цены аппаратов Xiaomi 14 за пределами Китая не обрадуют покупателей

25 февраля состоится международный дебют смартфонов серии Xiaomi 14. В преддверии этого события были названы цены на аппараты за пределами Китая, которые оказались достаточно внушительными.

Информация появилась на французском сайте, где Xiaomi 14 стоит минимум 1099 евро за конфигурацию 12/512 ГБ. Xiaomi 14 Ultra обойдётся желающим в 1499 евро. Здесь также будет предлагаться единственная конфигурация.

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Цены высокие, но всё ещё ниже по сравнению со стоимостью линейки смартфонов Samsung Galaxy S24. Однако многие пользователи отдают предпочтение программному обеспечению Samsung вместо Xiaomi HyperOS. В плане аппаратных характеристик смартфоны двух производителей идут примерно на равных, основная разница может заключаться в работе камер. Если смартфоны Xiaomi и будут уступать в этом плане своему главному конкуренту, то наверняка ненамного. В оставшиеся до начала продаж дни наверняка будет появляться дополнительная информация.