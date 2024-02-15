Помимо исправления ошибок, новая версия HyperOS также предлагает усовершенствованное управление жестами.

Компания Xiaomi выпустила очередное обновление для своей новой операционной системы HyperOS, которая является преемницей MIUI. В отличие от нее HyperOS стала еще более похожей на IOS (за счет измененного центра уведомлений). Был существенно переработан интерфейс большинства системных приложений, в том числе Mi Проводник и Mi Погода. Также была добавлена возможность кастомизации экрана блокировки.

реклама

Что касается обновления, то в первую очередь оно направлено на исправление существующих в оболочке ошибок (а их оказалось довольно-таки немало), с которыми сталкивались пользователи, уже успевшие ее опробовать.

При желании, с более подробной информацией, уже доступной к прочтению, можно ознакомиться в соответствующем журнале изменений.

Помимо устранения всяческих недочетов, новая версия HyperOS (V4.39.12.6878-01091418) предлагает усовершенствованное жестовое управление, которое принесло с собой новые способы перемещения по интерфейсу системы. Также проведена работа над оптимизацией системы, призванная сделать ее использование более комфортным, за счет повышения плавности ее работы.

Те пользователи, которые уже приступили к полноценному использованию HyperOS, могут проверить наличие соответствующего обновления в настройках своего устройства.