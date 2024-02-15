Пока новинка продается только в Индии, но не исключен и глобальный запуск

Xiaomi подтвердила полную информацию и цены на смартфон Redmi A3, являющийся преемником Redmi A2 ценой 79,5 долларов, который совсем не похож на своего предшественника. В то время как Redmi A2 напоминает многие последние смартфоны Redmi, новый Redmi A3 решил использовать дизайн в стиле Xiaomi 13 Ultra. Кроме того, Redmi A3 также частично повторяет дизайн Xiaomi 14 Ultra, пресс-снимки и рендеры которого появились сегодня ранее.

реклама

Как и ожидалось, Redmi A3 не имеет высококлассного оборудования, присущего флагманским смартфонам Xiaomi. Вместо этого Redmi A3 оснащен IPS-дисплеем с частотой 90 Гц, диагональю 6,71 дюйма и разрешением 1650 x 720 пикселей. Также компания Xiaomi решила использовать ультра бюджетный чипсет MediaTek Helio G36 и батарею емкостью 5000 мАч. Компанию чипсету составляют до 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ стандарта eMMC 5.1. Кроме того, Redmi A3 имеет фронтальную камеру на 5 МП, основную на 8 МП и вспомогательную на 0,08 МП, которые подчеркивают, что Redmi A3 — это бюджетный телефон.

Цена на Redmi A3 в Индии начинается с 7299 индийских рупий (около 88 долларов) за версию с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. В качестве альтернативы Xiaomi продает то же устройство со 128 ГБ встроенной памяти и возможностью выбора между 4 ГБ или 6 ГБ ОЗУ за 8299 индийских рупий (около 100 долларов) и 9299 индийских рупий (около 112 долларов) соответственно. На момент запуска Redmi A3 доступен в цветах Lake Blue, Midnight Black и Olive Green. Что касается глобального запуска, то Xiaomi пока хранит молчание по этому поводу.