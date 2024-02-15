Пользователи браузера DuckDuckGo теперь могут выполнять резервное копирование и синхронизацию без учётной записи

Пользователи интернета делятся с внешним миром персональной информации, знают они об этом или нет. Значительная часть этой информации отправляется посредством веб-браузера. По этой причине некоторые разработчики надеются привлечь пользователей, предлагая повышенную по сравнению с обычными браузерами конфиденциальность. Одним из таких является браузер DuckDuckGo.

Продолжая его развитие, авторы DuckDuckGo анонсировали поддержку синхронизации данных и резервного копирования. Это означает, что на разных устройствах можно будет получать доступ к одинаковым закладкам, параметрам защиты электронной почты и паролям.

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Таким образом, не желающие делиться с интернетом данными пользователи могут работать в браузере DuckDuckGo на нескольких устройствах. Синхронизация данных выполняется в зашифрованном виде и ключ для расшифровки хранится только на пользовательских устройствах. Это значит, что даже при желании сами авторы браузера не смогут получить доступ к персональным данным.

На компьютерах на Windows и Mac синхронизацию можно выполнять посредством ввода кода, а на мобильных устройствах требуется просканировать QR-код. Необязательно входить в учётную запись, но можно скачать Recovery PDF. Это даст возможность получить доступ к данным синхронизации, если устройство сломается.