Поисковая система DuckDuckGo известна как ориентированная на конфиденциальность пользователей. Её разработчики предлагают также собственный браузер. В прошлом году он появился на компьютерах Mac, а в четверг добрался до Windows.
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Нетрудно догадаться, что поисковой системой по умолчанию в нём является DuckDuckGo. Проигрыватель Duck Player позволить смотреть YouTube без таргетированной рекламы и рекомендаций. Сервис не сможет собирать пользовательские данные, чтобы создавать на их основе рекламный профиль.
Реклама будет блокироваться и в других местах. Кроме блокировки рекламы и файлов куки, браузер будет очищать пустое пространство, обычно остающееся при работе других блокировщиков. Как и в версии на Mac, предлагаются менеджер паролей, автоматическая обработка всплывающих окон с файлами куки и защита электронной почты.
Помимо компьютеров, есть приложения DuckDuckGo на Android и iOS, а также поисковая система в браузерах Chrome, Safari, Edge и Firefox, пишет Engadget.