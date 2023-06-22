В настоящее время доступна открытая бета-версия с защитой электронной почты

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Поисковая система DuckDuckGo известна как ориентированная на конфиденциальность пользователей. Её разработчики предлагают также собственный браузер. В прошлом году он появился на компьютерах Mac, а в четверг добрался до Windows.

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Нетрудно догадаться, что поисковой системой по умолчанию в нём является DuckDuckGo. Проигрыватель Duck Player позволить смотреть YouTube без таргетированной рекламы и рекомендаций. Сервис не сможет собирать пользовательские данные, чтобы создавать на их основе рекламный профиль.

Реклама будет блокироваться и в других местах. Кроме блокировки рекламы и файлов куки, браузер будет очищать пустое пространство, обычно остающееся при работе других блокировщиков. Как и в версии на Mac, предлагаются менеджер паролей, автоматическая обработка всплывающих окон с файлами куки и защита электронной почты.

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Помимо компьютеров, есть приложения DuckDuckGo на Android и iOS, а также поисковая система в браузерах Chrome, Safari, Edge и Firefox, пишет Engadget.