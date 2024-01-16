Анонимность в интернете многими до сих пор недооценена. Довольно большое количество людей думают, что могут делать или говорить все, что захотят, поскольку никто их не узнает. Однако есть те, кто действительно хочет, чтобы их личные данные не просочились в интернет и при этом наслаждаться тем, что он может им предложить. Вот способы, с помощью которых вы можете это сделать.

1. Следите за деталями, которые вы добавляете

Это самый очевидный вариант, но вы будете удивлены, насколько много вы можете поведать о себе, указав такие вещи, как ваш возраст, дату рождения и даже имя вашего питомца. Лучший способ сохранить анонимность — предоставить информацию, которая на самом деле не имеет к вам никакого отношения, например случайные цифры и буквы. Это также относится к созданию электронных писем и тому подобному.

2. Создайте анонимную учетную запись и/или электронную почту

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Большинству, если не всем платформам социальных сетей, требуется какой-то адрес электронной почты, чтобы вы могли подтвердить свою учетную запись и иметь возможность восстановить ее, если вы забудите свой пароль. Вместо использования учетки и/или электронной почты, в которых есть хоть малейший намек на ваши реальные личные данные, вы можете создать новую, не имеющую к вам никакого отношения. Она может быть настолько случайным образом сгенерирована, насколько вы этого захотите.

3. Не связывайте платежные аккаунты

В отличие от электронной почты и учетных записей в социальных сетях, ваши банковские счета не существовали бы, если бы вы не прошли какую-либо форму идентификации. Сайты, банки или компании, в которые вы обращались, имеют ваши данные, и их можно отследить, когда вы используете их для оплаты товаров в интернете. Лучший способ избежать этого — использовать различного рода электронные кошельки, предлагающие мгновенный выпуск виртуальных карт, либо пользоваться криптовалютой в тех странах, где это разрешено, хотя все это также имеет определенные риски.

4. Используйте зашифрованные каналы обмена сообщениями

Даже будучи анонимным пользователем, вы можете найти в сети друзей-единомышленников, что может привести к постоянному общению, выходящему за рамки небольших по объему комментариев. Если вы все же хотите поговорить с людьми в интернете лучше всего пользоваться зашифрованными приложениями для обмена сообщениями, такими как Telegram или Discord с учетом использовании двухфакторной аутентификации.

5. Используйте браузеры, ориентированные на конфиденциальность

Обычно используются браузеры Google Chrome, Firefox, Safari, Opera и другие, но лучше всего использовать такие браузеры, как DuckDuckGo или Tor. Первый не сохраняет вашу историю поиска, а второй имеет несколько уровней безопасности, которые могут защитить ваши данные. Tor способен скрывать ваш IP-адрес, и это еще одна вещь, по которой вас можно отследить.

6. Избегайте общедоступных/незащищенных сетей Wi-Fi

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Учетная запись, которую вы используете, может быть анонимной и не иметь к вам никакого отношения, но ваши устройства и файлы, которые на них хранятся, по-прежнему остаются личными. Подключение к общедоступной или рискованной сети Wi-Fi может сделать вас уязвимым для злоумышленников, которые стремятся захватить контроль над вашими устройствами или украсть ваши данные. Вы не только потеряете анонимность, но и можете пострадать от последствий такого рода кибератаки.

7. Будьте внимательны к тому, чем вы делитесь

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Анонимность не означает, что вы можете только что-то просматривать в интернете. Вы также, если захотите, можете напрямую общаться с незнакомцами, но будьте осторожны в своих ответах и в том, насколько вы с ними делитесь. Они для вас чужие, как и вы для них, а значит, вы не можете знать, есть ли у них плохие намерения. Злоумышленники тоже бродят по социальным сетям и мессенджерам.