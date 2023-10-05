Министерство юстиции утверждает, что Google заплатил миллиарды долларов Apple и другим компаниям за то, чтобы они стали поисковой системой по умолчанию в веб-браузерах и телефонах

По словам людей, знакомых с ходом обсуждения, Apple провела переговоры с DuckDuckGo о замене Google от Alphabet в качестве поисковой системы по умолчанию для приватного режима браузера Apple Safari.

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Подробности этих переговоров, как ожидается, будут опубликованы позднее на этой неделе после того, как судья, рассматривающий федеральный антимонопольный иск против Google, постановил в среду, что он распечатает показания генерального директора DuckDuckGo Габриэля Вайнберга и исполнительного директора Apple Джона Джаннандреа.

Судья Амит Мехта первоначально позволил Вайнбергу и Джаннандреа дать показания о переговорах в закрытом суде. Но в среду судья постановил, что показания «затрагивают суть дела» и должны быть обнародованы. Некоторые показания о подобных дискуссиях между Microsoft и Apple также не были обнародованы.

Основатель и генеральный директор DuckDuckGo Габриэль Вайнберг выходит из здания Федерального суда США в Вашингтоне.

Apple и Google потребовали, чтобы показания оставались конфиденциальными. Мехта сказал, что он просмотрел стенограммы «построчно» и опубликует комментарии руководителей, за исключением коммерческой тайны, такой как названия проектов внутри Apple и точные обсуждаемые финансовые цифры.

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Министерство юстиции утверждает, что Google заплатил миллиарды долларов Apple и другим компаниям за то, чтобы они стали поисковой системой по умолчанию в веб-браузерах и смартфонах. По мнению федеральных и государственных антимонопольных органов, эти сделки не позволили другим поисковым системам, таким как Microsoft Bing и DuckDuckGo, нарастить количество пользователей и стать конкурентами Google.