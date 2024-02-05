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Volvo продолжит производство моделей XC90, XC60 и S90
Шведский автопроизводитель сохранит автомобили с мягким гибридом и подключаемым гибридом на ближайшие годы

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Шведский автопроизводитель Volvo может стать первым, который начнёт выпускать исключительно электромобили. Однако, пока Volvo сохранит модели с бензиновым двигателем. Отсчёт под названием Auto Express Volvo рассказывает о том, что во второй половине текущего десятилетия будут представлены обновлённые модели с мягким гибридом и подключаемым гибридом.

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Из этого следует вывод, что автомобили XC90, S90 и V60 будут существовать как минимум в ближайшие 6 лет. К 2030 году компания собирается выпускать только электромобили, возглавляет эту тенденцию модель Volvo EX90. Кроссовер начнут производить в этом году в Южной Каролине в США.

В центральном регионе США компания собирается продавать больше моделей XC90, а на западном побережье больше EX90. Такое решение принято с учётом того, что Калифорния входит в число лидеров по распространению электромобилей. Автомобили с бензиновыми двигателями здесь собираются прекратить продавать к 2035 году.

Volvo намеревается действовать с учётом спроса и предлагать сбалансированный набор обычных автомобилей и электромобилей, не спеша раньше времени переходить исключительно на последние.

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В будущих гибридных автомобилях Volvo собирается предложить улучшенный внешний вид, интерьер и мультимедийную систему.

#автомобили #volvo
Источник: carbuzz.com
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