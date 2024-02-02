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Volvo сокращает финансовую поддержку электромобилей Polestar и передает бразды правления Geely
Компания Volvo Cars не справилась с продажами роскошных электромобилей марки Polestar и теперь со всеми проблемами будет разбираться Geely.

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Шведский автопроизводитель Volvo Cars принял решение разорвать финансовые связи со своим брендом роскошных электромобилей Polestar. Заявление, сделанное в четверг, знаменует собой значительный сдвиг в подходе Volvo к своей дочерней компании по производству электромобилей. Финансовая эстафета Polestar передается Geely, китайской автомобильной компании и крупнейшему акционеру Volvo. Это важное событие стало результатом непростого пути компании Polestar на жестко конкурентном рынке электромобилей.

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Несмотря на глобальную шумиху вокруг электромобилей и многообещающую линейку будущих продуктов, Polestar оказалось трудно закрепиться на рынке. Бренд сталкивается с невыполненными планами продаж, постоянными финансовыми потерями и жесткой ценовой войной, инициированной промышленным гигантом Tesla. В 2023 году Polestar продала 54 600 автомобилей, что намного ниже ее амбициозной цели в 155 000–165 000 продаж, запланированной на 2025 год.

Решение Volvo прекратить финансовую поддержку Polestar является стратегическим шагом, направленным на консолидацию собственных ресурсов. Шведский автопроизводитель рассматривает возможность корректировки своей доли в Polestar, которая включает потенциальное распределение акций среди своих акционеров. Это фактически сделало бы Geely основным прямым владельцем бренда.

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Последствия решения Volvo для будущей деятельности и стратегии Polestar еще предстоит увидеть. Недавно бренд объявил о планах сократить 450 рабочих мест по всему миру, что эквивалентно примерно 15% его рабочей силы, что позволяет предположить, что на подходе значительная реструктуризация. Кроме того, потребность Polestar в ожидаемом внешнем финансировании в размере $1,3 млрд до достижения безубыточности денежных потоков в 2025 году добавляет еще один уровень неопределенности в ее будущее. Тем временем рынок электромобилей продолжает развиваться, наблюдая значительную перестройку партнерских отношений и бизнес-стратегий.

#электромобили #geely #volvo #polestar
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