Электротехника в лесу.

Защитники природы, разумеется, протестуют против вырубки леса, но последний остаётся возобновляемым ресурсом при грамотном подходе к его использованию. Как поясняет Electrek, ежегодно на территории США собирается не менее 70 млн тонн древесных отходов, и более половины этого количества либо сжигается открытым способом, либо измельчается для дальнейшей переработки. Компания Air Burners предлагает использовать отходы лесной промышленности для выработки электроэнергии в специальных генераторах.

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Источник изображения: Air Burners

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Они представляют собой замкнутую систему, которая выделяет значительно меньше парниковых газов, чем простой костёр. Вырабатываемое попутно электричество можно использовать не только для бытовых, но и промышленных нужд. По крайней мере, сейчас Air Burners уже разрабатывает установку, способную накапливать до 450 кВт·ч электроэнергии для питания электротранспорта и специализированной техники. При работе в удалённых районах подобные источники электроэнергии будут весьма востребованы, особенно с учётом тенденции перевода спецтехники на электротягу. Volvo и Rolls-Royce уже поддержали данную инициативу и будут взаимодействовать с Air Burners, чтобы оптимизировать конструкцию подобных силовых установок. Volvo производит строительную и специальную технику на электротяге, поэтому для неё подобные источники электроэнергии особенно интересны.