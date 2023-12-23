Шведский автопроизводитель готовит седан для конкуренции с BMW i5 и Mercedes-Benz EQE

Следующий электромобиль компании Volvo будет представлять собой среднего размера люксовый седан на замену моделям S90 и EX90. Шведское издание сообщает, что четырёхдверный автомобиль получил название ES90. Его основанием является та же платформа, что и у EX90. Позаимствованы были аккумулятор и компоненты трансмиссии.

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Пришедшие из Китая документы показали размер между снятой с производства моделью S90 и продаваемой сейчас в США моделью с длинной колёсной базой. Ожидается появление полноприводных автомобилей и версии с задним приводом. Запас хода может оказаться выше по сравнению с EX90, где применяется аккумулятор 111,0 кВт*ч и запас хода составляет 483 км.

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Промышленное производство ES90 должно начаться в Китае в мае. Рынок люксовых электромобилей сейчас на подъёме и предложений становится всё больше. Главными конкурентами этой модели Volvo должны стать BMW i5 и Mercedes-Benz EQE.