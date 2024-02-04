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На экранах нескольких Galaxy S24 Ultra обнаружились зелёные полосы
У пары обладателей флагманских смартфонов Samsung последнего поколения оказались бракованные дисплеи

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После продаж смартфонов Samsung Galaxy S24 Ultra на протяжении нескольких недель в США стало известно о двух случаях появления зелёных полос на их экранах. Несколько лет назад похожие случаи были с моделями Galaxy S20, другими аппаратами этого производителя и смартфонами других компаний вроде OnePlus и Realme.

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На форумах Reddit один из пользователей написал, что через 6 дней после приобретения Galaxy S24 Ultra на его экране появилась вертикальная зелёная полоса и белая горизонтальная. Перезагрузка устройства и даже сброс настроек до заводских не помогли. Не помогали они и раньше с другими моделями.

Это случай оказался не единственным. Другой пользователь этого форума написал о такой же вертикальной зелёной полосе на экране аппарате S24 Ultra. Обоим пострадавшим оказалось трудно добиться возврата денег за некачественные смартфоны.

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Два случая среди сотен тысяч покупателей пока можно считать статистической погрешностью, но неизвестно, не станет ли их больше в ближайшее время. Наличие подобных неисправностей в прошлые годы оптимизма владельцам этих дорогостоящих устройств не внушает.

#смартфоны #samsung
Источник: notebookcheck.net
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