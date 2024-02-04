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После продаж смартфонов Samsung Galaxy S24 Ultra на протяжении нескольких недель в США стало известно о двух случаях появления зелёных полос на их экранах. Несколько лет назад похожие случаи были с моделями Galaxy S20, другими аппаратами этого производителя и смартфонами других компаний вроде OnePlus и Realme.
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На форумах Reddit один из пользователей написал, что через 6 дней после приобретения Galaxy S24 Ultra на его экране появилась вертикальная зелёная полоса и белая горизонтальная. Перезагрузка устройства и даже сброс настроек до заводских не помогли. Не помогали они и раньше с другими моделями.
Это случай оказался не единственным. Другой пользователь этого форума написал о такой же вертикальной зелёной полосе на экране аппарате S24 Ultra. Обоим пострадавшим оказалось трудно добиться возврата денег за некачественные смартфоны.
Два случая среди сотен тысяч покупателей пока можно считать статистической погрешностью, но неизвестно, не станет ли их больше в ближайшее время. Наличие подобных неисправностей в прошлые годы оптимизма владельцам этих дорогостоящих устройств не внушает.