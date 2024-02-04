Сегодня стартуют продажи смартфонов Samsung Galaxy S24 с дополнительными выгодами при покупке.

После впечатляющего анонса и успешного этапа предварительного заказа смартфоны Samsung Galaxy S24 официально доступны для покупки уже сегодня. Для тех, кто выбирает смартфон Samsung, существуют заманчивые рекламные акции, предлагающие бесплатное оборудование и скидки на новые телефоны. Текущие предложения более ограничены по сравнению с теми, что были в период предварительного заказа, что ожидалось. Возможность обновить встроенное хранилище до следующего уровня всегда была самым привлекательным предложением, и превзойти его по-прежнему сложно и сейчас, когда южнокорейская компания полностью перешла на розничный режим.



Предварительные заказы, как правило, рассчитаны на тех, кто приобретает свои телефоны без SIM-карты. Ожидается, что большая часть продаж S24 будет осуществляться через операторов мобильной связи, которые могут предоставлять широкий спектр скидок в течение продленного срока действия двухлетних контрактов, согласованных потребителями. Такая структура позволяет распределять финансовые последствия любого предложения в течение 24 месяцев действия контракта.



В Соединенном Королевстве Samsung дополняет предложения любой сети или оператора связи дополнительной рекламной акцией. Покупатели Galaxy S24, S24+ или S24 Ultra в различных сетях и у розничных продавцов в течение февраля имеют право на получение бесплатного пакета, включающего Galaxy Buds2Pro и SmartTag 2. Эти товары необходимо получить у Samsung в течение 30 дней с момента покупки.



Прямые заказы от Samsung в Великобритании открывают дополнительные возможности. Покупатели Galaxy S24 или Galaxy S24+ получат скидку в размере 5% при первоначальной покупке на сумму свыше 500 фунтов стерлингов в приложении Samsung Shop, а также скидку в размере 30% как на Galaxy Watch6 Classic, так и на два года Samsung Care+. Кроме того, в стоимость входит 12-месячная подписка на потоковый сервис Disney+.