Доступна статистика операционных систем за последний месяц 2023 года

Помимо статистики браузеров, Statcounter опубликовала сведения по операционным системам по итогам декабря. Несмотря на недавний релиз версии Windows 11 23H2, значительного прироста доли у неё не наблюдается. Сейчас примерно каждый четвёртый компьютер с подключением к интернету работает на Windows 11. При этом в декабре система даже потеряла часть пользователей, с 26,63% до 26,54%.

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Меньше двух лет остаётся до прекращения поддержки системы Windows 10, поэтому пользователи постепенно уходят с неё, в первую очередь корпоративные. Несмотря на это, сотни миллионов пользователей по-прежнему работают с Windows 10. Её доля сейчас 67,46%, за месяц сократившись всего на 0,56%.

Высокие системные требования к Windows 11 привели к сегментации рынка. Скоро появится Windows 12, которая может сделать эту фрагментацию ещё сильнее.

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У Windows 7 остаётся 3,34% пользователей, у Windows 8.1 1,66%, на Windows XP остаются 0,64%. Поддержка Windows 10 будет прекращена в октябре 2025 года, но ещё два года будут распространяться платные обновления безопасности. На этот раз купить их смогут даже пользователи домашних ПК.