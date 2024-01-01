реклама
Помимо статистики браузеров, Statcounter опубликовала сведения по операционным системам по итогам декабря. Несмотря на недавний релиз версии Windows 11 23H2, значительного прироста доли у неё не наблюдается. Сейчас примерно каждый четвёртый компьютер с подключением к интернету работает на Windows 11. При этом в декабре система даже потеряла часть пользователей, с 26,63% до 26,54%.
реклама
Меньше двух лет остаётся до прекращения поддержки системы Windows 10, поэтому пользователи постепенно уходят с неё, в первую очередь корпоративные. Несмотря на это, сотни миллионов пользователей по-прежнему работают с Windows 10. Её доля сейчас 67,46%, за месяц сократившись всего на 0,56%.
Высокие системные требования к Windows 11 привели к сегментации рынка. Скоро появится Windows 12, которая может сделать эту фрагментацию ещё сильнее.
У Windows 7 остаётся 3,34% пользователей, у Windows 8.1 1,66%, на Windows XP остаются 0,64%. Поддержка Windows 10 будет прекращена в октябре 2025 года, но ещё два года будут распространяться платные обновления безопасности. На этот раз купить их смогут даже пользователи домашних ПК.