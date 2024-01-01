Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Statcounter: доля Windows 11 в декабре не росла
Доступна статистика операционных систем за последний месяц 2023 года

реклама

Помимо статистики браузеров, Statcounter опубликовала сведения по операционным системам по итогам декабря. Несмотря на недавний релиз версии Windows 11 23H2, значительного прироста доли у неё не наблюдается. Сейчас примерно каждый четвёртый компьютер с подключением к интернету работает на Windows 11. При этом в декабре система даже потеряла часть пользователей, с 26,63% до 26,54%.

реклама

Меньше двух лет остаётся до прекращения поддержки системы Windows 10, поэтому пользователи постепенно уходят с неё, в первую очередь корпоративные. Несмотря на это, сотни миллионов пользователей по-прежнему работают с Windows 10. Её доля сейчас 67,46%, за месяц сократившись всего на 0,56%.

Высокие системные требования к Windows 11 привели к сегментации рынка. Скоро появится Windows 12, которая может сделать эту фрагментацию ещё сильнее.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

У Windows 7 остаётся 3,34% пользователей, у Windows 8.1 1,66%, на Windows XP остаются 0,64%. Поддержка Windows 10 будет прекращена в октябре 2025 года, но ещё два года будут распространяться платные обновления безопасности. На этот раз купить их смогут даже пользователи домашних ПК.

#windows #statcounter
Источник: neowin.net
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Сотрудники Microsoft рассказали о том, как хакеры атаковали пользователей Windows
Игровой сервис Steam прекратил поддержку операционных систем Windows 7 и Windows 8/8.1
Доля Microsoft Edge впервые приближается к 12%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ вторые сутки подряд бьют гиперзвуковыми "Кинжалами" по объектам в Кривом Роге и Кропивницком
17
В сеть просочились кадры боя между двумя отрядами ВСУ
7
Razr+ может получить обновление чипа, новый дизайн и возможности искусственного интеллекта
+
Эксперты из США констатировали, что система ПВО Украины не может перехватить крылатые ракеты X-22
11
Японская рыбная отрасль на грани краха после запрета на рыбный промысел у российских берегов
20
Авария с участием Tesla Cybertruck показала прочность кузова из нержавеющей стали
+
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
24
Стали известны функции искусственного Samsung Galaxy S24
4
Марсоход НАСА Curiosity снял этот удивительный таймлапс марсианского дня
2
TSMC откроет самое современное предприятие по производству полупроводников в Японии
+
SpaceX запускает две ракеты с интервалом в три часа
2
CNN: Надежды Украины на победу в текущем конфликте меркнут
10
Агентура РФ из Харькова подтвердила эффективность сегодняшнего ракетного воздействия на ГУР и СБУ
+
В 2024 году цены на SSD могут взлететь на 50%
+
Вооруженные Силы России нанесли ответные удары за атаку мирного населения Белгорода
9
Облегченная ОС Windows 11 для Arm64 становится более компактной
3
Самые громкие провалы 2023 года в технологиях по версии технологического института из Массачусетса
1
В ночь с 31 на 1 ВКС России вновь ударили по военному аэродрому в Староконстантинове
+
В преддверии Нового года Amazon значительно снизила цену на iPhone 15
3
Процессоры AMD Ryzen 9000 Zen 5 и Zen 6 будут поддерживать существующие материнские платы B650/X670
9

Популярные статьи

Солнечный зонд NASA «Паркер» собирается «прикоснуться к Солнцу»
5
2023 год стал прорывным для игровых консолей Sony PlayStation 5
9
Xiaomi опережает Apple по всем фронтам
1
На Западе озвучили три возможных сценария развития боевых действий в 2024 году
6
На задворках Солнечной системы может "обитать" странная черная дыра
4
Как неделя праздничного употребления алкоголя может повлиять на ваше пищеварение
14
Выпущен очередной кривой дистрибутив Linux - Chimbalix 23.1 Alphachi
2

Сейчас обсуждают

Kira625
18:30
Следите на тематических ресурсах. Ну там всякие малоизвестные опеннеты и лоры ;)
Выпущен очередной кривой дистрибутив Linux - Chimbalix 23.1 Alphachi
Кирилл Катровский
18:28
А почему вы решили, что Вики Протона это документация к Wine?
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
Kira625
18:27
Логично, навигаторы умеют в межзвездные полеты, но нужен спайс и если Арракис ограничит экспорт спайса, то ай. ;) 'He who controls the spice controls the universe.' (C)
Китай ответил на санкции США ужесточением экспорта редкоземов и технологий добычи
Kira625
18:21
Вот еретик, новый разъём же "технологичнее" ;)
Der8auer назвал разъем 12VHPWR "мусором", значительно уступающим традиционным 8-пиновым коннекторам
Просто Хомяк
18:20
"Меня уже давно просили выпустить "Alpha" версию дистрибутива..." Кто просил? Голоса в голове?
Выпущен очередной кривой дистрибутив Linux - Chimbalix 23.1 Alphachi
Dante1980
18:20
Понимаешь ли, в чем вопрос - вы на гаджет смотрите с точки зрения потребителя и рассуждаете как потребитель. У меня нет водительских прав, я не езжу на машине за рулем. Мне машина не нужна и вообще - ...
2023 год стал прорывным для игровых консолей Sony PlayStation 5
George Mendel
18:17
Зайдите в русский справочник и прочитайте нормально что это слово может означать. И как на WIKI про Proton, оно не как не может эмуляцию. Т. е. позволять приложениям одной системы запускаться на друго...
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
Drunk Axxturel
18:16
Ты карту настроил, а те кто из коробки ее воткнули могут спалить карту,
Der8auer назвал разъем 12VHPWR "мусором", значительно уступающим традиционным 8-пиновым коннекторам
George Mendel
18:15
Не Эмулятор, а её сделали Valve. Верю вам её х кто-то сделал, почему не Valve?
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
George Mendel
18:14
Да вы сами сейчас поняли что написали?!
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем