Автомобиль следующего поколения BMW X3 стал выглядеть более крупным и престижным

Автомобиль 2025 BMW X3 заметили в процессе тестирования на заснеженных дорогах Мюнхена. В процессе удалось разглядеть фары, выросшую в размерах решётку радиатора и четыре закруглённых патрубка выхлопной системы. Всё это относится к модели M Performance.

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Камуфляж не помешал получить представление о внешнем виде новой BMW X3. Фары стали более тонкими, решётка радиатора была обновлена. Были позаимствованы элементы прежних моделей, вроде более крупных X7 и XM. Фары напоминают использующиеся на X1 и X2.

Капот-раскладушка определяет форму передней части автомобиля. Колёса предлагают элитный и спортивный дизайн одновременно. Боковой профиль напоминает модель iX и выглядит более квадратным, нежели прежде.

Камуфляж мог ввести в заблуждение, но задние фары могут иметь Y-образную форму. Не исключено, что новая модель будет одного размера или больше по сравнению со вторым поколением E70 X5. Внушительный передний бампер с глубоким воздухозаборником уже успели разглядеть на мощной модели X3 M. Кроме спортивной и обычной версии автомобиля будет предложена гибридная. Вариант iX3 будет работать от батареи и станет первым электрическим внедорожником немецкого производителя на платформе Neue Klasse.

Не исключено, что все версии X3 кроме M получат четырёхцилиндровый двигатель. M Performance M40i средней комплектации может сохранить рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом.

Предположительно, BMW не станет заниматься разработкой купе-кроссовера X4 на базе нового X3. Если это произойдёт, это должен быть электромобиль.





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Новый X3 может быть представлен в конце года, а до выставочных залов добраться в следующем году.