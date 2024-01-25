OnePlus 12 вряд ли что-то сможет серьёзно нагреть

Недавно представленный для международных продаж смартфон OnePlus 12 успели разобрать и оценить его внутренние компоненты. Среди прочего здесь находzтся разом две испарительных камеры, одни из крупнейших когда-либо виденных на смартфонах. Открытие было сделано на YouTube-канале JerryRigEverything.

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Для начала при помощи теплового пистолета была снята задняя крышка. Здесь находится катушка беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Далее располагаются нижний динамик и батарея. Батарея разделена надвое, обе половины могут заряжаться одновременно при помощи проводной или беспроводной зарядки.

Сняв дисплей, можно обнаружить две испарительные камеры. Между двухслойной конструкцией есть зазор с циркулирующей здесь жидкостью. Площадь этих камер составляет 9140 мм². Помимо процессора Snapdragon 8 Gen 3, они призваны охлаждать батарею и систему беспроводной зарядки.





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Для водонепроницаемости применяются резиновые кольца, прокладки и разъёмы ленточных кабелей вокруг порта USB-C.