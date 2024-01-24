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В Калифорнии проходит испытания Tesla Model 3 Highland Performance
В продажу скоро поступит более быстрая Tesla Model 3

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В Twitter появилась информация о тестировании электромобиля Tesla Model 3 Highland Performance в штате Калифорния. Не исключено, что данная быстрая модель сначала будет представлена за пределами США.

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В сентябре 2023 года обновлённая версия Tesla Model 3 была представлена на рынках, где популярны машины с правым рулём. Пока на сайтах производителя в этих регионах модель Performance не появилась. Камуфляж спереди и сзади наводит на мысль, что изменения будут сосредоточены в этих местах.

Передний сплиттер может помочь улучшить прижимную силу и сцепление передних колёс с дорожным покрытием. Также версия Performance может получить отличительный дизайн колёс, эффективные тормоза и улучшения подвески.

Главным же изменением должна стать производительность электромобиля. Прошлый вариант Model 3 Performance обладает двигателями мощностью 430 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,3 секунды и получать максимальную скорость 260 км/ч.

Повышение мощности двигателя ожидалось, поскольку у конкурентов вроде BMW i4 она уже превысила 500 л.с., а у Hyundai Ioniq 5 N 600 л.с.

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Выход Model 3 Performance ожидается в первом квартале. На мировой рынок поступят производимые в Китае электромобили.

#tesla #электромобили
Источник: carbuzz.com
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