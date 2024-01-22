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gotreksson
Bloomberg: акции Tesla обрушились на 14%, или на $94 млрд
Bloomberg: акции Tesla обрушились на 14%, или на $94 млрд, и это падение стало крупнейшим с момента выхода компании на биржу в 2010 году.

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Как говорится, как встретишь Новый год, так его и проведешь. У автокомпании Tesla год не задался с самого начала. Что-то пошло не так, и результаты доставок автомобилей и капитализация компании значительно снизилась. Сразу же после Нового года акции Tesla рухнули на 14%, что привело к потере в капитализации в размере $94 млрд. Это самое крупное падение для компании со времени ее выхода на биржу в 2010 году. Недавно Tesla развязала ценовую войну на рынке Китая но оказалось, что она не смогла удержать позиции на этом конкурентном рынке. Китайские производители автомобилей BYD продали больше машин, чем Tesla, что стало откровением для американской компании.

К тому же, компания Hertz Global Holdings отказалась от использования электромобилей Tesla из-за их высокой стоимости. Это еще один удар для Tesla, который оказался неожиданным и неприятным.

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Уже в прошлом году Tesla столкнулась с серьезными проблемами, когда ее основной конкурент - китайские производители, начали снижать цену на электромобили. В результате, цены на Tesla снизились на 18%, что привело к уменьшению прибыли на 45%.

И теперь, со всеми этими проблемами, компания Tesla оказалась позади конкурентов. Китайская BYD продала 3 млн машин за год, тогда как Tesla продала менее 2 млн. Это действительно разочаровывающий результат для компании, которая шла на такие риски в ценовой войне. Китай оказался на несколько шагов впереди, и скоро Tesla может потерять свои позиции полностью. И даже сам Илон Маск признал, что китайские производители работают усерднее и порой умнее.

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Но не все так плохо. Конкуренция помогает развиваться и совершенствоваться. Возможно, поражение на рынке Китая станет хорошим уроком для Tesla и позволит ей стать сильнее и успешнее. И будем надеяться, что компания найдет способы противостоять конкуренции и обретет новую энергию для своего развития. Ведь Tesla - это не просто автомобильная компания, это символ электромобильной революции и будущего автомобильной индустрии.

#новости #tesla #илон маск #byd #электроавтомобили #капитализация #китайские автомобили #китайские авто #китайские компании #hertz global holdings
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