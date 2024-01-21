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Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla приступила к расширению предприятия в Неваде, где будет выпускать грузовики Semi
А также аккумуляторные ячейки типоразмера 4680.

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О своих намерениях приступить к расширению предприятия в Неваде компания Tesla заявила ещё год назад, как сообщает Electrek, но признаки строительной активности на соответствующей площадке были замечены только на этой неделе. По словам очевидцев, в среду была проведена церемония начала строительства нового корпуса, который расположится отдельно от уже имеющегося и позволит расширить производство электрических грузовиков Semi. Сейчас они собираются небольшими партиями на экспериментальных линиях в уже существующем здании.

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Источник изображения: Electrek

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Добавим, что это же предприятие выпускает аккумуляторные ячейки как для нужд Tesla, так и для её давнего технологического партнёра Panasonic. Здесь в перспективе будет налажен выпуск аккумуляторных ячеек типоразмера 4680, которые пригодятся как для легковых моделей Tesla и пикапа Cybertruck, так и для грузовиков Semi, которые пока вынуждены без них обходиться. Свидетельства начавшейся стройки в Неваде были предоставлены одним из блогеров, который совершил облёт территории предприятия Tesla на дроне.

#tesla #электромобили #panasonic #тяговые аккумуляторы #tesla semi #невада
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