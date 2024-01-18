Составлен рейтинг мобильных устройств с наиболее быстрым доступом в интернет

Из всех популярных на территории США смартфонов тест компании Ookla называет iPhone 15 Pro Max как обладателя самого быстрого выхода в сеть. Средняя скорость входящего подключения у этих аппаратов составляет 213,84 Мбит/с. На втором месте находится iPhone 15 Pro со значением 189,33 Мбит/с. Дальше идёт складная модель Samsung Galaxy Z Fold 4 с результатом 184,69 Мбит/с, следом располагаются Galaxy S23 Ultra (181,04 Мбит/с) и iPhone 15 (172,12 Мбит/с).





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Средняя скорость исходящего подключения также выше всего у iPhone 15 Pro Max и составляет 14,70 Мбит/с. 12,90 Мбит/с равен результат iPhone 15 Pro, 13,88 Мбит/с у Galaxy S23 Ultra, 12,41 Мбит/с на Galaxy Z Fold 4 и 12,15 Мбит/с на iPhone 15. По задержкам лидирует Galaxy S23 Ultra со значением 52 мс, 53 мс на Galaxy Z Fold 4, iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro показали результат 54 мс, а у iPhone 15 он 55 мс.

По средней скорости входящего подключения лидирует Samsung с результатом 113,74 Мбит/с. Средняя скорость исходящего подключения у неё 10,51 Мбит/с, задержка 54 мс. У Apple средняя входящая скорость 103,74 Мбит/с, исходящая 9,20 Мбит/с и задержка 58 мс.

Самым быстрым модемом в США стал Qualcomm Snapdragon X70 5G. Он находит применение в аппаратах iPhone 15, Galaxy S23 и других. В целом в 4-м квартале на этом чипе средняя скорость входящего подключения была 205,38 Мбит/с, исходящего 14,10 Мбит/с, что опережало чип Snapdragon X65 5G предыдущего поколения. У последнего скорость входящего подключения составляет 151,54 Мбит/с и исходящего 11,79 Мбит/с.

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Среди процессоров лидером был Snapdragon 8 Gen 2 со средней входящей скоростью 173,55 Мбит/с и средней исходящий 13,13 Мбит/с. Snapdragon 8 Gen 1+ показал результаты 169,27 Мбит/с и 11,95 Мбит/с.