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Скорость входящих соединений 5G в третьем квартале выросла на 20%
Ookla представляет очередную статистику мировых сетей связи

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Известная своим сервисом измерения скорости доступа в интернет компания Ookla поделилась рядом статистических данных. В отчёте под названием «Состояние мировых подключений» сказано, что в третьем квартале нынешнего года средняя скорость входящих подключений в сетях 5G по всему миру выросла на 20%. Этf скорость составляла 203,04 Мбит/с против 168,27 Мбит/с годом ранее. Максимальная скорость входящих подключений 5G выросла на 9% с 525,54 Мбит/с до 573,12 Мбит/с.

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Первое место по скорости потеряла Южная Корея, уступив его Объединённым Арабским Эмиратам (ОАЭ). Значительного прогресса добились такие страны, как Малайзия, Индия и Доминиканская Республика. В десятку входят Катар, Бразилия, Доминиканская Республика, Кувейт, Макао, Сингапур и Индия.

В ОАЭ средняя скорость входящих подключений 5G выросла на 14% с 511,68 Мбит/с до 592,01 Мбит/с. В Южной Корее скорость достигла 507,59 Мбит/с.

В прошлом году половина стран в первый десятке этого рейтинга были с Ближнего Востока. Теперь столько же у Азиатско-Тихоокеанского региона.

Теоретическая пиковая скорость сетей 5G может достигать 20 Гбит/с, но для этого пока далеко. Причины экономические: симметричная загрузка, увеличенная скорость исходящего соединения и сверхнизкая задержка ещё не были реализованы. Большинство сетей пока не являются полноценными 5G, полагаясь на ядро сети 4G LTE.

Скорости исходящих подключений выросли всего на 1%. Также выросла скорость фиксированных проводных подключений по всему миру, как и широкополосных соединений. В фиксированных сетях рост составил 19% до средней скорости 83,95 Мбит/с против 70,30 Мбит/с годом ранее. ОАЭ лидирует и здесь со средней скоростью 247,63 Мбит/с.

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Исследование компании показало, что скорость Wi-Fi обычно составляет всего 30–40 % от скорости Ethernet. Проблемы могут быть в тех странах, где современные кабельные и оптоволоконные соединения приходят на смену устаревшим широкополосным технологиям вроде DSL или коаксиального кабеля.

#интернет #ookla
Источник: neowin.net
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