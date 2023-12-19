В 2016 году Microsoft незаметно добавил новую функцию в поисковую систему Bing. Это позволяет пользователям протестировать скорость интернет-соединения, просто набрав команду в поле поиска.

Компания Microsoft в поисковой системе Bing заменил свой сервис Speedtest на Speedtest от Ookla.

Сервис Speedtest от Ookla - это популярная веб-служба, предоставляющая бесплатный анализ производительности интернета, и с этим обновлением и интеграцией в Bing пользователи Microsoft теперь могут напрямую использовать этот сервис без необходимости сначала переходить на сайт Speedtest.

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На 19 декабря 2023 года, когда юзеры вводят ключевое слово Speedtest в строке поиска Bing, по умолчанию будет представлен сервис Speedtest от Ookla, который пользователи могут использовать напрямую. Тем не менее, по результатам проведенных мною тестов, скорость, представленная на странице Bing и на прямой странице Speedtest от Ookla, почему-то оказалась разной, особенно в разделе загрузки, который обнаружил значение, находящееся на довольно большом расстоянии.

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Как пользователи могут видеть на изображении, задержка в интернете составляет 7 мс при скорости загрузки 81,07 Мб/с, в то время как загрузка составляет 46,07 Мб/с. Что касается разницы, то это может быть связано с различиями в серверах, но, как ни странно, цифры загрузки всегда разные, хотя оба поддерживаются одним и тем же сервисом.