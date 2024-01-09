Топовая версия автомобиля Infiniti получит впечатляющую звуковую систему

Выходящий в недалёком будущем автомобиль Infiniti QX80 будет являться обладателем изощрённой аудиосистемы Klipsch Reference Premiere, впервые в этом сегменте. Она состоит из 24 динамиков, за счёт чего обещано высочайшее качество звука. Среди них будут титановые высокочастотные динамики, 8-дюймовый сабвуфер, динамики в подголовниках и система объёмного звучания Panasonic DJX 3D, среди прочего.

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Ряд динамиков будут находиться в потолке и работать с системой объёмного звука DJX 3D. Звук будет распределяться по всему салону.

В передних дверях разместят среднечастотные динамики размером 6 х 9 дюймов. Ещё есть 8-дюймовый сабвуфер TriPoower (с низкочастотным расширением) и 24-канальный усилитель с цифровым процессором сигналов с частотой 1 ГГц.

Нынешняя модель QX80 была представлена в далёком уже 2011 году. Несмотря на все её достоинства, конкуренты успели продвинуться вперёд, поэтому замена назрела. Производитель откажется от 5,6-литрового двигателя V8 в пользу двигателя V6 с турбонаддувом. Мощность составит 424 л.с., двигатель станет более экономичным.





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Помимо этого и продвинутой аудиосистемы, для успешных продаж потребуются хорошая управляемость, улучшенные материалы и использование современных технологий.