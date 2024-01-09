Начиная с 2025 года, Hyundai интегрирует Alexa в свои автомобили, а также позволит пользователям покупать автомобили на Amazon.

На выставке CES 2024 компания Hyundai представила свое амбициозное видение будущего на водородном топливе. Под девизом «Облегчить каждый путь» южнокорейский автопроизводитель представил план создания экосистемы водородной энергетики, подкрепленный комплексным подходом к программному обеспечению и искусственному интеллекту (ИИ).

реклама «Мы в Hyundai верим, что наука и человечество - две стороны одной медали! Быть первым в мире означает для компании стоять на своих убеждениях, даже если это означает идти вразрез с рынком и квартальными отчетами. Водород безопасен для окружающей среды», - сказал президент и генеральный директор Hyundai Джейхун Чанг.

Стремящаяся к углеродной нейтральности к 2050 году компания Hyundai, раскрыла свое видение, позиционируя водород как стержень в своей дорожной карте устойчивого развития. Компания занимает первое место в мире по продажам автомобилей с водородным двигателем и знает толк в самом распространенном элементе во Вселенной.

Согласно новому видению компании, Hyundai должна выйти за рамки квинтэссенции автопроизводителя и стать технологической компанией мобильности, ведущей энергетический переход в качестве основного поставщика водорода. Для этого Hyundai расширит HTWO от бренда систем топливных элементов до бренда комплексной цепочки создания стоимости водорода, охватывающей производство, хранение, транспортировку и использование.

Компания намерена получать 3 млн тонн водорода в год к 2035 году через свой бренд HTWO, обеспечивая такие отрасли, как чистая логистика, производство экологически чистой стали и производство электроэнергии. Компания активно участвует в проектах по всему миру, начиная с инициативы «Отходы в водород» в Индонезии. Выступая на мероприятии CES 2024, старший вице-президент Hyundai и глава подразделения по разработке водородных топливных элементов, объявили о проекте «Чистая логистика» в Грузии, который включает в себя колоссальный завод по производству электромобилей, способный производить 300 тыс. электромобилей в год.

Помимо водорода, Hyundai возглавляет преобразования, основанные на программном обеспечении, с помощью своей стратегии «Все определяется программным обеспечением» (SDx), которая предусматривает превращение автомобилей в машины с искусственным интеллектом. Принимая во внимание отзывы клиентов, Hyundai заявила, что будет постоянно обновлять, улучшать и исправлять ошибки в своем программном обеспечении для автомобилей и SDK для сторонних информационно-развлекательных приложений. Для повышения эффективности и производительности компания сократит количество аутсорсинговых разработок и перенесет проектирование на уровень чипов.

Первая серийная версия новой автомобильной ОС будет выпущена в 2026 году, а интегрированная аппаратная и программная версия - годом позже. ОС будет включать в себя помощника ИИ, интегрированного с крупноязычной моделью Hyundai, чтобы облегчить человекоподобное взаимодействие для таких приложений, как навигация и музыкальный плеер.

Конечной целью Hyundai является «облачный транспорт», где программное обеспечение, устройства, определяемые искусственным интеллектом, и мобильность объединяются для создания доступной и интеллектуальной экосистемы мобильности, делая транспорт простым в использовании.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Для того чтобы удовлетворить потребности своих бизнес-клиентов в аналитике и отслеживании, Hyundai заявила, что с 2025 года будет внедрять премиальные решения, включая страхование на основе данных и облачные сервисы приборных камер. Начиная с 2024 года, Hyundai будет интегрировать Alexa в свои автомобили и позволит пользователям покупать автомобили на Amazon.