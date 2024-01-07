Производитель гиперкаров Rimac может начать производить модели на нефтяном газе и водороде

Хорватский автопроизводитель Rimac известен своими гиперкарами и предпочитает полностью электрическую трансмиссию. Быть может, в будущем автомобили этой компании начнут применять и другие источники энергии. Это могут быть нефтяной газ, дизельное топливо и водород.

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Генеральный директор компании Мэтт Римак по этому вопросу говорит, что Rimac не собирается ограничивать себя исключительно электромобилями, и всегда может выбрать наиболее перспективное в данный момент направление.

В частности, у компании есть программа для определения того, способны ли нанотрубки прийти на смену батареям в электрической трансмиссии.

Подобная технология призвана предложить более эффективное соотношение мощности и веса автомобилей. У электромобилей вес батареи составляет значительную часть от общего веса. В результате им может не хватать скорости на поворотах, хотя они способны быстро разгоняться на прямых участках.

Данная технология работает благодаря сильному нагреву топливных жидкостей с разным химическим составом, за счёт чего происходит выработка электричества.

Считается, что нанотрубки могут иметь коэффициент полезного действия 80% против 30% у двигателей внутреннего сгорания. Побочным продуктом процесса являются газы вроде CO2, но выбросов должно быть меньше, чем у двигателей внутреннего сгорания.

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Технология может пригодиться в любом автомобиле, но в спортивных в первую очередь. К сожалению, сроки распространения этой технологии пока не называются. В случае её успешного запуска у обычных автомобилей может больше не быть подавляющего преимущества в весе над электромобилями.