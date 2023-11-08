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Новости Hardware Алексей Сычёв
Rimac удалось разогнать электрический гиперкар Nevera до 276 км/ч задним ходом
Новости о разгоне на Overclockers.ru: иногда они возвращаются.

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Как сообщает Electrek, хорватская компания Rimac Automobili нашла новое применение своему электрическому гиперкару Nevera, который уже установил в этом году серию из более чем 20 рекордов скорости. Месяц назад на трассе в немецком Папенбурге штатный испытатель Rimac смог разогнать машину с четырьмя мощными электродвигателями до 275,74 км/ч при движении задним ходом.

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Источник изображения: Rimac

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Это является абсолютным мировым рекордом в этой достаточно странной ездовой дисциплине, но следящим за новостями в мире оверклокинга читателям не придётся привыкать к мысли об абсолютной практической неприменимости нового рекорда. Гонщик Горан Дрндак (Goran Drndak) описал довольно специфические ощущения, которые он испытал при достижении этого рекорда. Голову пилота силы инерции склоняли вперёд по мере набора скорости, и окружающий пейзаж непривычно двигался в обратном направлении всё быстрее и быстрее. Всё внимание гонщика было сосредоточено на необходимости удерживать курс стремительно разгоняющейся задом машины, но к намеченной точке финиша он пришёл без происшествий. Прелесть этого рекорда в том, что он сформировал большой задел для сохранения лидерства компании Rimac на протяжении длительного периода, ведь мало кто из автопроизводителей всерьёз задумывается о достижении подобных скоростей при движении задним ходом.

#электромобили #гиперкар #rimac #rimac nevera
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