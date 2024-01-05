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dima0782
Производитель суперкаров Rimac собирается создать автономные роботы-такси
Не ограничиваясь побитием рекордов производительности, Rimac стремится к мобильности будущего

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Компания Rimac известна своим 1 877 л.с. электрическим гиперкаром Nevera, который в прошлом году побил рекорд Гиннесса, разогнавшись до 170 миль/ч на задней передаче, и, кроме того, она является мощной фигурой в игре электромобилей, сотрудничая с Bugatti и привлекая внимание Porsche еще в 2021 году, что привело к инвестициям в размере 70 миллионов евро.

Теперь, как сообщает Autocar, Rimac переключает свое внимание на будущее городского транспорта с запуском своего проекта Project 3 Mobility, созданного как отдельная структура в рамках Rimac Group, которая в настоящее время занимается технологиями, энергетикой и своим брендом суперкаров Automobili.

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Rimac

Подробностей о самом автомобиле пока мало, но основатель и босс компании Мате Римак поведал изданию Autocar, что проект роботакси призван "изменить жизнь многих людей", предоставив им легкодоступный электрический городской транспорт.

На сегоднешний день проект автономных исследований и разработок проходит всестороннее тестирование и, как сообщается, использует в качестве базовой платформы Renault Espace MPV, но Римак намекнул, что он уже получил интерес и потенциальную поддержку от корейского гиганта Kia, который инвестировал 64 миллиона евро при содействии родственной компании Hyundai в 2019 году.

Кроме того, Hyundai также производит роботакси Ioniq 5 с технологическим партнером Motional на своем передовом предприятии.

Как сообщает Autocar, Мате Римак пояснил, что это "автомобиль, но совершенно иного типа" - тот, который предлагает премиальные услуги, но не обязательно дорогие. Кроме того, Rimac также помогает развивать экосистему, необходимую для того, чтобы такое транспортное средство работало. Это включает в себя сеть зарядных станций, парковочные места и центры хранения.

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Не желая делать все наполовину, Rimac, как сообщается, собирается построить завод по производству роботакси в большом количестве, и хорватская компания предполагает, что мы сможем увидеть полностью готовый к эксплуатации автомобиль к 2026 году.

#авто #rimac #автопромышленность #такси будущего #rimac group #робот такси
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