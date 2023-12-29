Автомобиль Huawei Aito M9 предлагает обширное пространства внутри

Как и Xiaomi, известная своими мобильными устройствами китайская компания Huawei выпускает ещё и электромобили. Сейчас она представляет очередную модель, шестиместный внедорожник под названием Aito M9. Ещё раньше Huawei вместе с Chery выпустила конкурента для Tesla Model S под названием Luxeed S7.

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Дизайн и размеры сделают этот автомобиль конкурентом для BMW X7 и Mercedes-Benz GLS, как и для ряда китайских моделей. Он должен получить ряд интересных технологий. В частности, внутри фар будут располагаться проекторы. Они способны проецировать изображение на любую плоскую поверхность, создавая дисплей с диагональю 19 дюймов.

Внутри находится выдвижная панель размером 32 дюйма, аналог Theater Screen в BMW i7. Приборная панель создана на основе трёх экранов, которые объединяются в один широкий. На каждом из четырёх задних мест имеется планшет на платформе Huawei HarmonyOS 4.

Расположение сидений позволяет преобразовать их в двуспальную кровать. У каждого сиденья есть электропривод, который обеспечивает подогрев и вентиляцию.

Здесь используется полностью электрическая трансмиссия, обеспечивающая мощность 390 кВт (523 л.с.), запас хода составляет 630 км. Ещё есть версия с работающим как генератор двигателем внутреннего сгорания объёмом 1,5 л. В ней мощность составляет 365 кВт (490 л.с.), а запас хода от 1361 км до 1401 км.

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Заказы можно сделать уже сейчас, а поставки электромобилей начнутся в следующем году. В пересчёте с местной валюты стоимость составляет около $65700 за M9 EREV Max и почти $80000 за M9 EV Ultra.