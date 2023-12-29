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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Huawei удалось увеличить выручку на 9% по итогам этого года
Она достигла максимума с 2020 года.

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Сменный председатель правления Huawei Technologies Кэн Ху (Ken Hu), как сообщает Nikkei Asian Review, во время подведения итогов года заявил, что бизнес китайского гиганта смог почти полностью восстановиться после введения санкций со стороны США в 2019 году. По крайней мере, по сравнению с 2022 годом выручка Huawei смогла вырасти на 9% до $98,5 млрд, а также достигла максимального значения с 2020 года.

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Источник изображения: Huawei Technologies

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Большие ставки Huawei делает на сегмент смартфонов, который в этом году выступил лучше ожиданий руководства. Этого нельзя было бы добиться, как признал руководитель компании, без упорного труда разработчиков и специалистов по закупкам компонентов. Компания проводит оптимизацию расходов и сократила свою зависимость от SAP, переведя большинство своих подразделений на использование ERP-системы собственной разработки.

#смартфоны #аналитика #финансы #huawei #китайские производители
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