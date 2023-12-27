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Bublik1
Huawei вернулась в топ-5 крупнейших производителей процессоров несмотря на санкции со стороны США
Считается, что за счёт расширения производственных мощностей Huawei в 2024 году сможет занять 4 позицию

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Иногда наши читатели задаются вопросом: почему российские компании так сильно отстали от мировых лидеров и не способны выпустить современный процессор для компьютеров или мобильных телефонов. Особенно информированные расскажут вам о санкциях, вот только ограничения вступили в силу только в 2022 году, а значит у российских компаний была значительная фора. Судя по всему, фантазии обывателей не имеют ничего общего с реальностью, поскольку в настоящее время рынок процессоров состоит из нескольких компаний, подобраться к которым практически невозможно. Что говорить, если даже сама Google, имеющая практически безлимитные ресурсы, так и не смогла совершить на этом направлении существенный прорыв.

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Что любопытно, Huawei умудрилась сделать это уже во второй раз. Напомним, до введения санкций против этой китайской компании, процессоры серии Kirin входили в тройку лидеров по скоростным качествам и выпускались на самых современных технологических процессах. Было время, когда MediaTek и Qualcomm пытались угнаться за Huawei, но ограничения со стороны США полностью заблокировали доступ китайцам к новым технологиям. Казалось, что это приведёт к полному разрушению компании, но спустя 4 года нахождения на дне, чипы Kirin снова вернулись в пантеон самых технологических решений на планете. Информацией поделились представители издания Counterpoint Research, рассказавшие о том, что Huawei вошла в пятёрку самых крупных производителей мобильных процессоров. Информация дана по итогам третьего квартала 2023 года, а инсайдеры уверяют, что высокие продажи техники Huawei позволят китайцам ещё более прочно закрепиться в топ-5.

В настоящее время Huawei заняла всего 3% рынка, а возвращение этой компании стало неприятным сюрпризом не только для конкурентов, но и для американского правительства. Аналитики констатируют, что китайцы смогли справиться с санкциями. Сегодня Huawei не может выпускать чипы на базе самых совершенных технологических процессов, но уже способна побороться за место под солнцем. Известно, что TSMC не берёт заказы на производство процессоров Kirin, а в итоге за выпуск отвечает китайская SMIC. Именно она создала Kirin 9000s с поддержкой 5G для смартфона P60 Pro, а также другой процессор для ноутбука Qingyun L540. Первый создан по 7-нм нормам, тогда как второй по более тонкому 5-нм техпроцессу. Что любопытно, Huawei умудрилась опередить Google и Unisoc, занимающие 1% и 2% рыночной доли мобильных процессоров. На четвёртом месте с долей 7% закрепилась Samsung. В настоящее время южнокорейская компания готовится перейти к созданию чипов по 3-нм нормам и не сталкивается с какими бы то ни было ограничениями. Третье место занимает MediaTek, которая ворвалась в тройку лидеров и занимает 17% рынка. На втором прочно закрепилась Apple с 31% долей. Ну а Qualcomm имеет самый большой кусок пирога в 40%. Стоит отметить, что все три компании не располагают собственным производством и полностью полагаются на мощности TSMC. MediaTek долго шла к успеху, на несколько лет вылетев из списка лидеров. Apple является настолько крупным игроком, что получает доступ к современным технологическим процессам на 1 год раньше остальных компаний. Ну а Qualcomm немного потеряла долю под давлением конкурентов. 

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Такое положение вызывает у экспертов беспокойство. Всё дело в том, что влиятельные политики из США прямо говорят о необходимости взорвать все заводы TSMC в случае мирного присоединения острова к материковому Китаю. Позиция американских властей неясна, но некоторые аналитики проводят аналогии с подрывом Северных потоков. До недавнего времени никто не мог себе представить, что США пойдут на откровенную диверсию, а значит сегодня от сонного Джо можно ожидать самых нелогичных поступков. Что до Huawei, то у компании большие планы, считается, что следующее поколение мобильных процессоров Kirin будут основаны на 5-нм нормах и предложат значительный скачок в плане производительности и энергоэффективности. При этом будут доступны не только флагманские процессоры. В этом случае есть все шансы догнать и обогнать Samsung, ведь другие китайские компании могут приступить к закупкам отечественных процессоров. 

#полупроводники #процессоры #huawei #технологии
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