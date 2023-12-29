Новая камера Samsung может войти в состав аппаратов Vivo

Среди многочисленных китайских производителей мобильных устройств компания Vivo является одной из наиболее узнаваемых и востребованных. Её продукты продаются и в других странах, вроде Индии, а также России. Недавно состоялся глобальный анонс аппаратов X100 и X100 Pro. Теперь ведётся работа над моделью X100 Pro Plus, которая ожидает уже в следующем году.

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Смартфоны с разрешением камер 200 Мп уже появлялись в продаже. Скоро очередную такую камеру может предложить компания Samsung.

Телеобъективы популярны среди любителей мобильной фотографии, предлагая более дальний диапазон оптического зума и увеличивая качество портретных снимков. Более крупный сенсор способен поднять качество до уровня основной камеры и дать меньшую глубину резкости, позволяя размывать изображение на портретных снимках.

Известный инсайдер Digital Chat Station поделился информацией о камере X100 Pro Plus. Сейчас ведётся тестирование прототипа этого устройства и здесь есть телеобъектив-перископ 200 Мп от Samsung с 200-кратным оптическим зумом.

Также говорится о 4,3-кратном оптическом зуме на прототипах. В финальных вариантах устройства этот зум может оказаться 10-кратным. Размер сенсора составляет 1/1,5 дюйма и фокусное расстояние 100 мм.

Прежние утечки говорили об использовании в этом смартфоне процессора Snapdragon 8 Gen 3, экрана с разрешением 2К и сканера отпечатков пальцев под ним. Будет предлагаться минимум 12 ГБ оперативной памяти и хранилище 512 ГБ в базовой версии.

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Поскольку Vivo относится к китайскому конгломерату BBK Electronics, подобные разработки могут войти в состав устройств таких производителей, как OnePlus, Oppo, iQOO и Realme.