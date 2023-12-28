Galaxy S24 подешевеют по сравнению с Galaxy S23

17 января состоится анонс смартфонов серии Samsung Galaxy S24, утечек данных относительно которых появляется всё больше. Это будут главные аппараты южнокорейского производителя на следующий год, и ожидания от них по традиции велики.

Уже публиковали подробные списки характеристик трёх будущих смартфонов. Теперь появились данные о том, сколько эти аппараты будут стоить в европейских странах.

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Модели нового поколения не только не стали дороже, но даже подешевели по сравнению с аппаратами нынешнего года.

Galaxy S24 128 ГБ: 899 евро.

Galaxy S24 256 ГБ: 959 евро.

Более крупная версия мало отличается по характеристикам помимо размеров, но за больший экран придётся заплатить дополнительно.

Galaxy S24+ 256 ГБ: 1149 евро.

Galaxy S24+ 512 ГБ: 1269 евро.

Главной моделью является Ultra. Разница в цене между двумя конфигурациями достаточно внушительная.

Galaxy S24 Ultra 256 ГБ: 1149 евро.

Galaxy S24 Ultra 512 ГБ: 1569 евро.

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Модель Ultra будет представлена также в версии с объёмом хранилища 1 ТБ, но её цена пока не называется.