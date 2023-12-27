Себестоимость производства пластин на новом техпроцессе увеличится

Стало известно, что стоимость пластин для выпуска чипов на техпроцессе 2 нм может оказаться на 50% больше по сравнению с пластинами 3 нм. Виноваты в этом сложности производственного процесса и необходимость применять самое передовое оборудование. Расчёты провела компания International Business Strategies.

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Цена пластины 2 нм может составлять $30000, техпроцесс называется N2 TSMC. Стоимость пластины на техпроцессе TSMC N3 примерно $20000.

Подобный рост стоимости объясняется необходимостью применять последнее поколение оборудования EUV-литографии. Также нужно будет тратиться на строительство фабрик для производства чипов 2 нм. Выпускающий 50000 пластин в месяц завод может стоить $28 млрд, тогда как при производстве пластин 3 нм стоимость завода может составлять около $20 млрд.

В результате электроника на основе чипов нового поколения может подорожать. Недавно сообщалось, что Samsung предлагает скидку на пластины 2 нм для привлечения клиентов. Цена на пластины может меняться в зависимости от процента выпуска годных чипов и объёмов заказов.

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Крупные производители вроде Samsung и TSMC начнут промышленное производство чипов на новой технологии в 2025 году. Intel собирается представить свои разработки примерно тогда же, что только усилит конкуренцию.