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Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка TSMC начнёт расти в первом квартале 2024 года, остальным участникам рынка придётся ждать дольше
Спрос на передовую литографию восстановится быстрее, чем на зрелую.

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Контролируя более половины рынка услуг по контрактному производству полупроводниковых компонентов, тайваньская компания TSMC с точки зрения динамики выручки может служить ориентиром для анализа ситуации в отрасли. Ресурс DigiTimes поясняет, что уже в первом квартале наступающего года выручка TSMC может вернуться к росту после затяжного падения, тогда как другим участникам этого рынка придётся ждать более поздних периодов для смены тенденции.

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Источник изображения: DigiTimes

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На руку TSMC играет как лидерство в сфере выпуска 3-нм продукции, так и возвращение спроса на 7-нм компоненты. Основным клиентом TSMC на направлении 3-нм техпроцесса является Apple, но постепенно их перечень будет расширяться, и в 2024 году будут формироваться подходящие для этого условия. Восстановление спроса на смартфоны и ПК, в свою очередь, позволит TSMC увеличить объёмы выпуска 7-нм продукции после затяжного спада. Эти достаточно продвинутые техпроцессы формируют значительную часть выручки TSMC, поэтому возникновение положительной динамики незамедлительно скажется на финансовых результатах деятельности компании.

#финансы #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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