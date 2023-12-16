Функциональность браузера Firefox на Android теперь можно улучшить за счёт сторонних расширений

Компания Mozilla объявила о значительном обновлении своего браузера на мобильных устройствах под управлением системы Android. Теперь, как на персональных компьютерах, на смартфонах в браузере можно будет устанавливать расширения, доступные на странице Mozilla Firefox Browser Add-ons. Это сделает браузер Firefox более универсальным и даст ему преимущество над конкурентами на мобильных устройствах.

Расширения браузеров являются привычным делом на компьютерах, позволяя давать им возможности, которые сами разработчики браузеров не предлагают. Так можно точечно установить нужную пользователю функциональность, не перегружая браузер лишним, не делая его слишком громоздким и медленным. Представители Mozilla говорят, что Firefox является единственным пока браузером на Android, который поддерживает открытую экосистему расширений. В ближайшие месяцы их количество должно увеличиваться, давая пользователям возможность получать необходимую им функциональность.

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В браузере Firefox на Android уже были расширения, но в 2020 году начались проблемы. Переход на движок GeckoView потребовал ограничить поддержку расширений. В августе нынешнего года Mozilla сообщила, что подготовила инфраструктуру для дальнейшего развития экосистемы открытых расширений. За этим последовал этап тестирования более 450 расширений. Теперь программные разработчики могут создавать и выставлять свои расширения для Firefox.

В настоящее время доступны некоторые расширения для повышение удобства работы на мобильных устройствах. Например, Midnight Lizard приносит настраиваемые цвета страниц и возможность регулировать яркость, тёмный фон и светлый текст. Worldwide Radio даёт доступ более чем к 50000 радиостанций со всего мира из браузера на мобильном устройстве.

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К сожалению, количество пользователей у этих решений будет небольшим. Доля браузера Firefox на Android не превышает 0,5%. Считается, что этот браузер привлекает желающих получить конфиденциальность при работе в интернете, в том числе блокируя трекеры в интернете.