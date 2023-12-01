И другие проблемы с производительностью и проигрыванием видео.

Ray Hennessy, Unsplash

Mozilla выпустила точечное обновление для 120 версии веб-браузера Firefox, исправив ряд проблем с производительностью. В этот список входит недочёт, который приводил к высокой загрузке процессора на некоторых сайтах, сообщает gHacks. Обновление 120.0.1 уже доступно для автоматической загрузки, инициировать которую можно в справочном окне «О Firefox» в разделе меню «Справка».

Проблема, из-за которой Firefox мог нагружать процессоры под 100% на некоторых сайтах, включая Google карты, судя по всему, была связана с ошибкой в коде, приводившей к зацикливанию. Другая ошибка, также исправленная в точечном обновлении, была связана с кэшированием и замедляла запуск браузера.

реклама

Ещё три исправленные проблемы не связаны с производительностью: первая вызывала сбой при запуске в Linux на системах AArch64, вторая и третья проблемы были связаны с воспроизведением видео — в полноэкранном режиме могло не срабатывать скрытие строки состояния, а на YouTube появлялся зелёный экран.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Стоит отметить, что в этом году разработчики Mozilla намереваются выпустить значимое обновление Firefox до версии 121.