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Moleculo
Обновление Firefox 120.0.1 устраняет проблему 100% загрузки процессора на некоторых сайтах
И другие проблемы с производительностью и проигрыванием видео.

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Ray Hennessy, Unsplash

Mozilla выпустила точечное обновление для 120 версии веб-браузера Firefox, исправив ряд проблем с производительностью. В этот список входит недочёт, который приводил к высокой загрузке процессора на некоторых сайтах, сообщает gHacks. Обновление 120.0.1 уже доступно для автоматической загрузки, инициировать которую можно в справочном окне «О Firefox» в разделе меню «Справка».

Проблема, из-за которой Firefox мог нагружать процессоры под 100% на некоторых сайтах, включая Google карты, судя по всему, была связана с ошибкой в коде, приводившей к зацикливанию. Другая ошибка, также исправленная в точечном обновлении, была связана с кэшированием и замедляла запуск браузера.

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Ещё три исправленные проблемы не связаны с производительностью: первая вызывала сбой при запуске в Linux на системах AArch64, вторая и третья проблемы были связаны с воспроизведением видео — в полноэкранном режиме могло не срабатывать скрытие строки состояния, а на YouTube появлялся зелёный экран.

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Стоит отметить, что в этом году разработчики Mozilla намереваются выпустить значимое обновление Firefox до версии 121.

Источники
gHacks
#mozilla #mozilla firefox #веб-браузеры
Источник: ghacks.net
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