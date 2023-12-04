Японский автопроизводитель прощупывает интересы потенциальных покупателей

На территории США Toyota предлагает единственный электромобиль bZ4X, но скоро эта линейка станет больше. Новые концепт-кары нацелены на европейский рынок, но продемонстрированные недавно концепты внедорожника для города и спортивного кроссовера могут добраться до Северной Америки.

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Длина внедорожника Urban SUV составляет 4,3 м, что делает его меньше, чем Corolla Cross. Последний является самым компактным кроссовером Toyota в США. Скоро начнётся производство для европейских покупателей, которые получат два варианта аккумулятора, передний или полный привод. Официальное название не было упомянуто, но это может быть bZ2X. Для США может быть представлен чуть более крупный вариант, концепт который демонстрировался в 2022 году.

Другим новым концептом стал Sport Crossover, нечто среднее между седаном, хэтчбеком и внедорожником. По своей колёсной базе, изгибу задней стороны и низкой крыше он напоминает о седане Crown, который показали в Китае в начале года. Toyota продаёт в Китае более компактный седан bZ3, поэтому новая модель может получить название bZ5.

Только в Европе до 2026 года Toyota собирается выпустить шесть аккумуляторно-электрических автомобилей.