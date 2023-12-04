Модель выйдет ограниченным тиражом.

Компания Toyota представила уникальную версию Toyota Supra, созданную для подражания эстетике гоночных автомобилей и в то же время пригодную для езды по дорогам общего пользования.

Обновленная версия высокопроизводительного купе черпает вдохновение в GR Supra GT4 Evo, в результате чего была создана Toyota Supra GT4 100th Edition Tribute, которая демонстрирует привлекательную отделку Plasma Orange. Отличаясь от стандартной Supra, эта модель украшена индивидуальным обвесом кузова и включает в себя различные аксессуары Gazoo Racing.

реклама

Эксклюзивно доступная в Европе, данная версия построена на базе облегченной модели, оснащенной 3,0-литровым двигателем и шестиступенчатой механической коробкой передач. Улучшения включают в себя такие элементы, как боковые зеркала из углеродного волокна и заднее крыло, а также черные тормозные суппорты и передний сплиттер AC Schnitzer. Подвеска Bilstein Evo T1 оснащена регулируемыми в 10 направлениях амортизаторами и уменьшенной на 35 мм высотой.

Дополнительные изменения включают в себя установку легкосплавных дисков Protrack One и спортивной выхлопной системы Milltek, созданной на заказ, чтобы органично дополнить стандартный задний фартук.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Supra GT4 100th Edition Tribute предлагается по цене в 68 900 евро только на европейском рынке.