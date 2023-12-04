Старожилы автомобильной индустрии установили слишком скромные цели по производству электромобилей. Они могут пожалеть об этом.

Лидеры автомобильной индустрии General Motors (GM) и Toyota сейчас сталкиваются со сложностями при переходе от автомобилей, работающих на ископаемом топливе, к электромобилям.

GM может потерять свое будущее, пишет в своем издании Beamstart. На прошлой неделе компания объявила о том, что повысит дивиденды и выкупит акции на сумму $10 миллиардов, что привело к росту цен на акции компании. Однако, это может негативно повлиять на способность компании конкурировать на рынке электромобилей, так как их прибыль от продаж автомобилей, работающих на ископаемом топливе, должна финансировать переход к электромобилям. Также известно, что General Motors сокращает расходы на свою автономную службу такси Cruise, что становится помехой для развития беспилотных автомобилей и в целом не улучшает ситуацию.

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Компания GM, которая уже значительно отстала от лидеров рынка электромобилей Tesla и BYD, недавно объявила о том, что отложит запуск нескольких запланированных электрических моделей и сократит свои инвестиции в электромобили. В ходе недавнего общения с инвесторами GM заявила, что запуск Chevrolet Equinox EV, Silverado EV RST и GMC Sierra EV Denali будет отложен на несколько месяцев. Генеральный директор Мэри Барра заявила, что компания откажется от планов инвестировать 5 миллиардов долларов в запуск нескольких новых EV начального уровня (в которых рынок на самом деле очень нуждается) и оснастит следующее поколение Chevy Bolt более дешевыми батареями, закупаемыми в Китае, что, кстати, может лишить их права на субсидии IRA.

Toyota, с другой стороны, была медленной в принятии решения по производству электромобилей и вместо этого сосредоточилась на технологии водородных топливных элементов. Кроме того, компания сталкивается с проблемами в цепочке поставок, что привело к снижению продаж в 2022 году. Как считают эксперты, эти проблемы могут замедлить процесс перехода к производству электромобилей и повлиять на конкурентоспособность Toyota на рынке.



Переход к автомобильной промышленности, в которой доминируют электромобили, слишком велик, чтобы его игнорировать. В автомобильном секторе будут как победители, так и проигравшие. Считается, что Tesla и Mercedes Benz выиграют в долгосрочной перспективе, но OEM-производители второго эшелона и непроверенные EV-компании, не имеющие производственного или технологического опыта, проиграют.

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Успех обеих компаний в гонке по производству электромобилей будет определять их будущее на автомобильном рынке. Для преодоления этих проблем GM и Toyota придется активно поработать над своими финансовыми показателями и развитием технологий электромобилей, чтобы обеспечить устойчивость цепочки поставок и сохранить свои позиций на растущем рынке электромобилей.