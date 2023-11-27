Кровать Xiaomi с подсветкой в Китае предлагается за 2799 юаней

Компания Xiaomi вместе со своим партнёром 8H анонсировала электрическую кровать Xiaomi 8H Find Smart. Её размеры составляют 1,5 м или 1,8 м, стоимость начинается от 2799 юаней и доходит до 5999 юаней.

Кровать имеет бескаркасный дизайн с широкой скрытой поверхностью, что придаёт ей изящный внешний вид. Здесь есть умное освещение, способное работать как ночник.

реклама

8H Find Smart предлагает восемь режимов комфорта, таких как антихрап, телевизор, невесомость, уход за больными, чтение, игры, йога и плоский режим. Для спины доступна регулировка в диапазоне 60°, для ног 40°.

Поддерживается управление через приложение Mi Home, голосовое управление посредством ассистента Xiao Ai и через пульт дистанционного управления. Все они способны регулировать положение кровати, включая подъём спинки в вертикальное положение.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Доступны три варианта матрасов: спальный матрас из пружинного латекса с полной опорой толщиной 20 см, хлопковый матрас MZ1 с нулевой степенью защиты толщиной 25 см и матрас Schcott на основе натурального чистого латекса толщиной 15 см, пишет Gizmochina.