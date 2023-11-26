Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Первые 23 смартфона Xiaomi получат новую HyperOS без использования Android в декабре 2023 года
В настоящее время речь идёт только о китайских версиях операционной системы

реклама

Ещё два месяца назад казалось, что разработка MIUI 14 идёт в штатном режиме. Инсайдеры называли списки смартфонов, которые смогут получить новую прошивку, а также утверждали, что все они будут работать на базе самой новой операционной системы Android 13. Вот только вместо этого Xiaomi подготовила миллионам пользователей неожиданный сюрприз, представив операционную систему собственной разработки HyperOS. На этот раз речь не об оболочке, которая строго привязана к Android и находится под контролем Google. Всё дело в том, что новая ОС создана на так называемой Android Open Source Project (AOSP). Это достаточно вольная интерпретация классической Android, имеющая гибкие инструменты для настройки. Проще говоря, любой может взять AOSP и превратить его в совершенно новый продукт. Никаких ограничений нет, но в данном случае беспокойство вызвала не свобода действий китайской компании, а последствия для владельцев смартфонов по всему миру.

реклама

В настоящее время в Китае поступили в продажу два телефона: Xiaomi Mi 14 Pro и Xiaomi Mi 14. Оба основаны на HyperOS и исключают сервисы Google. Приложения, созданные для классической ОС Android, идут нормально, но информации слишком мало, а значит вопросов очень много. Прежде всего неясно, какой будет международная версия HyperOS. Если внутри не будет сервисов Google, привычного браузера и многих других приложений, то пользователи не захотят покупать такие телефоны. Скорее всего, возможность поставить всё это своими руками останется, но воспользоваться такой щедростью Xiaomi захотят немногие. В Китае сервисы Google давно отключены, поэтому изменения там восприняли нормально. В России пока привязка к американским сервисам очень сильна, а отечественные аналоги развиваются очень медленно. Но всё это новые аппараты, а ведь уже скоро HyperOS начнёт поступать на смартфоны за пределами Поднебесной, а потеря функционала может негативно отразиться на имидже компании. 

Именно поэтому эксперты полагают, что опасаться нам с вами ничего не стоит. С высокой долей вероятности можно предположить, что HyperOS, которая прилетит по воздуху на ваш смартфон, будет мало чем отличаться от классической MIUI. Обязательно появятся новые функции и настройки, но всё это не критично. Сервисы Google останутся, а международная версия операционной системы будет сильно отличаться от китайского варианта. Скорее всего, из-за этого нас ждут постоянные задержки в выходе официальных прошивок, но к этому многие пользователи уже привыкли. Если резюмировать сказанное выше, то опасаться не стоит. Пожалуй, больше сомнений внушает политика Google. Пока в американской компании не готовы отключить свои сервисы на территории России, но такой шаг не исключён. Именно поэтому рано или поздно массовому пользователю всё же придётся отказываться от привычных настроек, но случится это точно не в рамках первой версии HyperOS. Ну и инсайдеры готовы рассказать, какие устройства Xiaomi получат новую операционную систему в декабре и январе. 

2 ноября в продажу на китайском рынке поступили Xiaomi 14 Pro и Xiaomi 14, которые из коробки включали новую ОС. 14 ноября началось распространение HyperOS на следующие несколько телефонов: Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Redmi K60 Pro и Redmi K60. Произошло это только на китайском рынке, поэтому российским пользователям пока волноваться не стоит. Также 21 ноября новая операционная система стала доступна для владельцев китайских версий Xiaomi MIX Fold 3 и Xiaomi MIX Fold 2. В декабре возможность опробовать HyperOS удастся владельцам смартфонов: Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Redmi K50 Extreme Edition и Redmi K50 E-Sports Edition. В списке ниже вы найдёте и другие аппараты. По ним точной информации нет. Сообщается, что прошивка почти готова, а рассылка может начаться уже в декабре, но не позднее января. 

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Ну а поскольку речь идёт об операционной системе, которая окажется доступна для широкого круга продукции Xiaomi, то в ближайшие месяцы ожидается появление HyperOS и на телевизорах: Xiaomi TV S Pro 65 Mini LED, Xiaomi TV S Pro 75 Mini LED и Xiaomi TV S Pro 85 Mini LED. Но это только начало, поскольку полномасштабное развёртывание новой операционной системы стартует только в 2024 году. Назвать сроки по каждому конкретному аппарату, который считается актуальным, пока невозможно, поскольку внутреннее тестирование российских и международных версий HyperOS пока не началось. 

  1. Xiaomi Mi 14
  2. Xiaomi Mi Pad 5 Pro 12.4
  3. Xiaomi Mi 12 Pro Dimensity Edition
  4. Xiaomi Mi MIX Fold 3
  5. Xiaomi Mi 12S
  6. Redmi K50 Pro
  7. Xiaomi Mi Pad 6 Max 14
  8. Xiaomi Mi 12S Pro
  9. Xiaomi Mi MIX Fold 2
  10. Xiaomi Mi Pad 6
  11. Xiaomi Mi 13
  12. Xiaomi Mi 13 Pro
  13. Redmi K50
  14. Xiaomi Mi 14 Pro
  15. Redmi K50 Extreme Edition
  16. Xiaomi Mi 12 Pro
  17. Xiaomi Mi 13 Ultra
  18. Xiaomi Mi Pad 6 Pro
  19. Redmi K50 E-Sports Edition
  20. Redmi K60 Extreme Edition
  21. Xiaomi Mi 12S Ultra
  22. Xiaomi Mi 12
  23. Redmi K60 Pro, Redmi K60
#android #hyperos
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Старые телефоны Samsung Galaxy получат приятное обновление
Huawei сообщила, что ее международные модели по-прежнему смогут запускать приложения Android
Обновление Google Диск улучшает функциональность складных устройств и планшетов Android
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Остановка транзита газа через Украину в 2024 может добить немецкую химическую промышленность
25
ИИ Google поставил под сомнение подлинность фотографий высадки астронавтов США на Луну
55
Forbes: у Украины есть сотни западных танков и боевых машин, но нет снарядов, сапёров и командиров
5
В Крыму намерены реализовать дорожный мегапроект
15
Глава «Интеграции» рассказала о проблемах Binance
+
Председатель Госдумы выступил с резким комментарием относительно «релокантов»
7
Минобороны рассекретило "умные" бомбы c УМПК и реактивным двигателем, способные пролететь 100 км
9
В Японии придумали, как увеличить ёмкость аккумуляторов в 10 раз и обещают технологический прорыв
9
Легкий китайский танк Type 15 с 105мм пушкой весит 35 тонн, что чуть больше веса Бредли
3
Анонс трейлера GTA 6 собрал 3 миллиона лайков в Instagram
+
Самый большой в мире айсберг сдвинулся с места впервые за несколько десятилетий
+
PS5 превосходит Xbox Series X\S по крайней мере в соотношении 7 к 1 на многих рынках
4
В Иране представили гиперзвуковую крылатую ракету «Фаттах-2»
1
Иран провёл успешные испытания своего второго прототипа самолёта Yasin
+
Компания Colorful обратилась к AMD для создания нового ПК "все в одном"
+
Показана Cyberpunk 2077 с трассировкой путей от NVIDIA и качественным модом на динамическую погоду
2
Xiaomi готовит к выходу смартфон POCO M6 Pro 4G
+
В Китае усугубляется литиевый кризис, что повлияет на мировой рынок лития
+
Пользователи Android пожаловались, что Google убрала популярную функцию уведомлений в Android 14
1
Welt: Новая модификация "Ланцета" опаснее предыдущей — сама выбирает цели и наделена системой ИИ
+

Популярные статьи

Почему вам не нужна видеокарта NVIDIA за 200 000р – собираю ПК для любых игр в 2К за 110 000р
15
Обзор игровой мыши Acer OMW121
8
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Ноябрь)
8
CF-105 Arrow – истребитель, созданный для борьбы с советскими стратегическими бомбардировщиками
+
Эксперты рассказали о применении МиГ-35 в спецоперации на Украине
+
Киев требует от Запада модернизированные F-16 с новым АФАР-радаром
11
Почему Михаил Мишустин может стать следующим Президентом России - личное мнение
50
Милей заявил, что Аргентина больше не будет заключать "секретные" сделки с Россией, Бразилией и КНР
25
Боевая машина Wiesel – классическая танкетка в современном исполнении
4
Как используют опавшие осенние листья в разных странах
3

Сейчас обсуждают

Владимир Савин
13:17
Перечисленные грабители сбежали из России с молчаливого разрешения народа , Сегодня они наслаждаются жизнью за счёт народных ворованых денег ,
Остановка транзита газа через Украину в 2024 может добить немецкую химическую промышленность
kitava
13:16
Интересно. Почему такая точная цифра.
Зеленский заявил, что Украине нужно больше средств ПВО для защиты экспорта зерна
Don Karleone
13:15
А давай ты начнёшь считать то что они подписали и хрен забили и потом наши посчитаешь и потом когда хотя бы в ноль выйдешь начнем говорить, а до этого на твое кукареканье здесь всем срать. И потом что...
ИИ Google поставил под сомнение подлинность фотографий высадки астронавтов США на Луну
Pilat2009
13:14
В аналы истории идет убыль украинского населения
Economist: Россия эффективно использует средства РЭБ против дронов и ракет Украины
Shatun29
13:12
Помимо этого для желающих иметь детей надо обеспечить медицинское сопровождение соответствующее. У многих проблемы есть с зачатием, но для ЭКО нужно все круги ада пройти, особенно в регионах, сделать ...
Демографическая яма в России и как с ней бороться
Pilat2009
13:11
Еще у них есть танк Арджун.Но чето они хотят капиталить т-72
Премьер-министр Моди одобрил покупку 97 истребителей за $700 млн
Spambomber23
13:09
И пока вна Некроине клянчат ВВТ у запада, куевские умельцы вон что переможное отчебучили: "...Работникам ТЦК законодательно позволят останавливать людей на улице, проверять документы и вручать повестк...
Зеленский заявил, что Украине нужно больше средств ПВО для защиты экспорта зерна
Demiurg666
13:09
Какой нафиг "русской зимней стужи"? Автор, пить меньше надо.
В результате взлома площадка KyberSwap потеряла $47 млн и начала переговоры с хакером
УдалЁн
13:09
Лайки надо сделать синими а не зелёными))) красноглазым все время не нравится видеть факты
Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
Юрий Соколов
13:05
у них, наверное, тоже горячую воду на Анунаке отключают))
ИИ Google поставил под сомнение подлинность фотографий высадки астронавтов США на Луну
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем