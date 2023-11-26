В настоящее время речь идёт только о китайских версиях операционной системы

Ещё два месяца назад казалось, что разработка MIUI 14 идёт в штатном режиме. Инсайдеры называли списки смартфонов, которые смогут получить новую прошивку, а также утверждали, что все они будут работать на базе самой новой операционной системы Android 13. Вот только вместо этого Xiaomi подготовила миллионам пользователей неожиданный сюрприз, представив операционную систему собственной разработки HyperOS. На этот раз речь не об оболочке, которая строго привязана к Android и находится под контролем Google. Всё дело в том, что новая ОС создана на так называемой Android Open Source Project (AOSP). Это достаточно вольная интерпретация классической Android, имеющая гибкие инструменты для настройки. Проще говоря, любой может взять AOSP и превратить его в совершенно новый продукт. Никаких ограничений нет, но в данном случае беспокойство вызвала не свобода действий китайской компании, а последствия для владельцев смартфонов по всему миру.

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В настоящее время в Китае поступили в продажу два телефона: Xiaomi Mi 14 Pro и Xiaomi Mi 14. Оба основаны на HyperOS и исключают сервисы Google. Приложения, созданные для классической ОС Android, идут нормально, но информации слишком мало, а значит вопросов очень много. Прежде всего неясно, какой будет международная версия HyperOS. Если внутри не будет сервисов Google, привычного браузера и многих других приложений, то пользователи не захотят покупать такие телефоны. Скорее всего, возможность поставить всё это своими руками останется, но воспользоваться такой щедростью Xiaomi захотят немногие. В Китае сервисы Google давно отключены, поэтому изменения там восприняли нормально. В России пока привязка к американским сервисам очень сильна, а отечественные аналоги развиваются очень медленно. Но всё это новые аппараты, а ведь уже скоро HyperOS начнёт поступать на смартфоны за пределами Поднебесной, а потеря функционала может негативно отразиться на имидже компании.

Именно поэтому эксперты полагают, что опасаться нам с вами ничего не стоит. С высокой долей вероятности можно предположить, что HyperOS, которая прилетит по воздуху на ваш смартфон, будет мало чем отличаться от классической MIUI. Обязательно появятся новые функции и настройки, но всё это не критично. Сервисы Google останутся, а международная версия операционной системы будет сильно отличаться от китайского варианта. Скорее всего, из-за этого нас ждут постоянные задержки в выходе официальных прошивок, но к этому многие пользователи уже привыкли. Если резюмировать сказанное выше, то опасаться не стоит. Пожалуй, больше сомнений внушает политика Google. Пока в американской компании не готовы отключить свои сервисы на территории России, но такой шаг не исключён. Именно поэтому рано или поздно массовому пользователю всё же придётся отказываться от привычных настроек, но случится это точно не в рамках первой версии HyperOS. Ну и инсайдеры готовы рассказать, какие устройства Xiaomi получат новую операционную систему в декабре и январе.

2 ноября в продажу на китайском рынке поступили Xiaomi 14 Pro и Xiaomi 14, которые из коробки включали новую ОС. 14 ноября началось распространение HyperOS на следующие несколько телефонов: Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Redmi K60 Pro и Redmi K60. Произошло это только на китайском рынке, поэтому российским пользователям пока волноваться не стоит. Также 21 ноября новая операционная система стала доступна для владельцев китайских версий Xiaomi MIX Fold 3 и Xiaomi MIX Fold 2. В декабре возможность опробовать HyperOS удастся владельцам смартфонов: Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Redmi K50 Extreme Edition и Redmi K50 E-Sports Edition. В списке ниже вы найдёте и другие аппараты. По ним точной информации нет. Сообщается, что прошивка почти готова, а рассылка может начаться уже в декабре, но не позднее января.

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Ну а поскольку речь идёт об операционной системе, которая окажется доступна для широкого круга продукции Xiaomi, то в ближайшие месяцы ожидается появление HyperOS и на телевизорах: Xiaomi TV S Pro 65 Mini LED, Xiaomi TV S Pro 75 Mini LED и Xiaomi TV S Pro 85 Mini LED. Но это только начало, поскольку полномасштабное развёртывание новой операционной системы стартует только в 2024 году. Назвать сроки по каждому конкретному аппарату, который считается актуальным, пока невозможно, поскольку внутреннее тестирование российских и международных версий HyperOS пока не началось.