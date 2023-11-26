Умные часы будут оснащены 1,97-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц.

Мероприятие, которое состоится 29 ноября и будет посвящено презентации новой серии Redmi K70 от Xiaomi, будет не только о них. Компания также представит широкий ряд продуктов, включая ноутбуки Redmi Book, холодильник, наушники и умные часы. Xiaomi уже начала раскрывать некоторые ключевые особенности предстоящих умных часов Redmi Watch 4 на платформе Weibo, чтобы повысить интерес перед официальным запуском.

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Одна из самых заметных особенностей этих часов - это корпус из алюминиевого сплава, первый случай использования металлического корпуса в коллекции Redmi. Также будет вращающаяся головка из нержавеющей стали с дизайном в форме ромба. Redmi Watch 4 будут оснащены 1,97-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц и яркостью 600 нит для использования даже на открытом воздухе. Экран также использует технологию LTPS, которая помогает снизить энергопотребление, что дает умным часам более продолжительный срок службы батареи.

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Redmi обещает предложить более 200 циферблатов для Watch 4, чтобы каждый пользователь мог настроить их внешний вид в соответствии со своим стилем. Компания также подтвердила наличие четырех типов ремешков - металлических, кожаных, тканевых и ТПУ. В то время как другие характеристики пока еще неизвестны, можно ожидать, что Watch 4 унаследуют функции водонепроницаемости до 5 атм и встроенной GPS-навигации, как это принято в современных умных часах. Также стоит ожидать множество функций для отслеживания здоровья, включая постоянный мониторинг сердечного ритма и измерение SpO2. Дополнительные детали о Redmi Watch 4, вероятно, будут раскрыты ближе к официальному выпуску.