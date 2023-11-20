Южнокорейский производитель готовится к выпуску в следующем году нового поколения складных смартфонов

Никто и не сомневался, что в следующем году Samsung снова выпустит очередные складные смартфоны. Ещё раз это подтверждает регистрация торговых знаков Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Flip 7. Из этого следует, что будут складные аппараты у этого производителя и в 2025 году.

Названия были обнаружены в документации из Южной Кореи с сайта WIPO. Если судить по прошлым годам, аппарат Galaxy Z Flip 6 должен быть представлен ближе к концу лета следующего года. Ещё через год появится Galaxy Z Flip 7.

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К сожалению, регистрацией торговый знак информация пока и ограничивается. Какие именно изменения Samsung собирается внести в следующих двух поколениях смартфонов Galaxy Z Flip, не сообщается. Ранее утверждалось, что компания планирует значительно улучшить камеры этих устройств, утверждает Gizmochina.