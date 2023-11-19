Дизайн Samsung Galaxy Fit 3 в форме прямоугольного дисплея больше напоминает Apple Watch, чем Galaxy Fit 2

Компания Samsung возвращается на рынок фитнес-трекеров, так как появились свежие слухи о предстоящем выпуске Samsung Galaxy Fit 3. Появились более подробные сведения о дизайне и выборе цветов для этого устройства. Неофициальные рендеры, показывают, что главной особенностью Galaxy Fit 3 является другой экран, который значительно большой по сравнению с 1,1-дюймовым экраном Galaxy Fit 2.

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Прямоугольный дисплей больше напоминает Apple Watch, чем Galaxy Fit 2. Рендеры совпадают с предыдущими утечками, и на них видно кнопку и микрофон на правой стороне трекера. Что касается цветовых решений, то основными цветами будут серый, золотой и черный, которые являются довольно сдержанными и легко сочетаются с любой одеждой.

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Благодаря большему экрану, предполагается, что Samsung сможет разместить на нем больше информации и предложить разнообразные циферблаты. Предполагается, что Samsung будет использовать собственное программное обеспечение для Galaxy Fit 3, как в случае с предыдущими моделями. Касательно цены, по данным Asia Economy, цена Galaxy Fit 3 будет вдвое выше, чем у Galaxy Fit 2, по крайней мере в Южной Корее. В то время как Galaxy Fit 2 продавался по разумной цене, стоит ожидать, что повышение цены может отразиться и на других рынках.